Лечение геморроя в Иркутске: цены, методы

Геморрой – это не та болезнь, которую страдающий ею человек готов обсуждать с окружающими. Часто больной настолько переживает сам факт деликатной проблемы, что до последнего откладывает и визит к врачу - пока не доведет ситуацию до чрезвычайной. Как же все-таки проходит лечение геморроя в Иркутске?

Итак, главное, что нужно понимать, - геморрой считается одной из болезней века. По приблизительной статистике, после 45 лет от этого недуга страдает каждый четвертый житель планеты. Однако болезнь стремительно молодеет, и вполне можно сказать, что риску развития геморроя подвержен любой человек. Среди пациентов колопроктологов есть и женщины чуть старше 20 лет после родов, и молодые мужчины. Так что первые признаки заболевания уже должны подвигнуть любого из нас обратиться к врачу. В самом деле, зачем ждать, когда станет совсем невмоготу, и чего стесняться, если эта болезнь столь распространена, а лечение геморроя в Иркутске вполне доступно?

- Как правило, первая стадия болезни проходит практически бессимптомно, поэтому пациент попадает к врачам, когда недуг имеет более выраженные клинические проявления, - говорит хирург-колопроктолог Харлампиевской клиники Иркутска Денис Вадимович Смелый. – Человек понимает, что у него геморрой, если при дефекации видит кровь или выпадение геморроидальных узлов. В зависимости от степени выпадения различают четыре стадии заболевания: на второй стадии геморроидальные узлы самостоятельно вправляются обратно; на третьей больные вынуждены делать это руками. И на последней, четвертой стадии болезни, они уже не вправляются. На каждой стадии возможны кровотечения.

Фото: архив компании

Есть факторы, провоцирующие болезнь: тяжелый физический труд, поднятие тяжестей, беременность и роды, длительное сидение, запоры, поносы, любовь к острой пище и алкоголю, а также наследственность.

Столкнувшись с болезнью, пациент теряется – не знает, куда обратиться. Терапевт в поликлинике с жалобами на кровотечение из заднего прохода направит к хирургу. На самом деле лучше сразу обратиться именно к хирургу-колопроктологу, именно эти специалисты обладают должным опытом, знаниями и оборудованием, что позволяет, разобравшись в симптоматике, грамотно поставить диагноз и начать лечение геморроя в Иркутске.

Фото: архив компании

- Денис Вадимович, лечение геморроя различается в зависимости от стадии заболевания?

- Да, здесь нужно понимать, что медикаментозное лечение способно облегчить состояние в период обострения, полностью избавиться от проблемы таблетками, свечами человек не сможет, для этого требуется удаление узлов. Для первой, второй и третьей стадий заболевания предложено достаточно много методов лечения. К основным относятся латексное лигирование, электрокоагуляция и лазерная валоризация. В первом случае на основание геморроидальных узлов надеваются специальным прибором кольца из латекса. Это приводит к прекращению снабжения кровью узлов, и они постепенно отторгаются. Длится такая операция 5 минут, и пациент уходит домой. Однако за один раз кольцо надевается только на 1-2 узла, поэтому потребуется прийти к колопроктологу трижды. При электрокоагуляции используется специальный одноразовый инструмент, который прижигает узел и удаляет его, человек избавляется от проблемы в один прием, а отсутствие швов уменьшает дискомфорт после операции и лазерная вапоризация заключается в нагревании узлов лазерным лучом, что приводит к разрушению последнего. Последние 2 процедуры проводятся под обезболиванием, занимают до 15 минут, а пациент в этот же день уходит домой. Во всех этих случаях лечения геморроя в Иркутске пациент обходится без стационара.

Фото: архив компании

- Выбор метода операции – за врачом?

- Безусловно. Предложить тот или иной метод лечения может только проктолог после осмотра пациента и установления диагноза. В осмотр входит исследование прямой кишки (аноскопия и ректоскопия), а при наличии показаний пациент может быть направлен на фиброколоноскопию и соответствующие анализы, в нашей клиники мы можем выполнить полный объем эндоскопических и лабораторных исследований, что позволяет свести время обследования к минимуму.

Фото: архив компании

- Можно ли обойтись без классической операции в стационаре на третьей и четвертой стадиях?

- В нашей клинике мы проводим радикальное лечение геморроя на любых стадиях. Это возможно благодаря новейшему оборудованию, наличию в клинике анестезиологической службы и дневного стационара, т.е. лечение мы можем проводить с общим обезболиванием. Это комфортно и безопасно для пациента, состояние контролируется врачом - анестезиологом, а полное просыпание происходит в палате, после чего пациент может идти домой.

Адрес: г. Иркутск, Горького 8 , телефон 48-99-55

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