2018-07-30T07:16:23+03:00
Общество

Погода в Иркутске: в выходные в город придет жара

Погода в Иркутске может испортиться лишь к вечеру воскресенья, 29 июля [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода в Иркутске: в выходные в город придет жараПогода в Иркутске: в выходные в город придет жараФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Под конец рабочей недели погода в Иркутске вновь испортилась. Дождь, который полдня поливал накануне, заставил нас задуматься: неужели ненастье продолжится и в выходные? Ведь лето минуло уже свой экватор, поэтому сейчас у горожан, которые еще не были в отпуске, на счету каждый солнечный день. И так хочется, чтобы они выпадали именно на субботу и воскресенье. Поэтому, забегая вперед, спешим вас обрадовать: в этот раз будет именно так.

- Этот циклон, который заглянул к нам из Монголии, уже постепенно уходит, - обнадеживает корреспондента "КП"-Иркутск" начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. – Сегодня утром и в первой половине дня в Иркутске возможен небольшой дождь. А затем погода начнет налаживаться. Правда, в пятницу будет относительно прохладно: +21…+23 градуса.

Но это не беда. Ведь уже в субботу можно смело рвануть на природу или на пляж. В Иркутске выглянет солнце, воздух прогреется до +25…+27. И главное - никаких хмурых туч и осадков. Простоит жара и весь день в воскресенье, когда ожидается +26…+28. Правда, синоптики предупреждают, что вечером может пойти небольшой дождь. Похоже, с зонтиками придется выходить на работу и утром в понедельник.

Кстати, у Иркутского Гидрометцентра уже есть предварительный прогноз погоды на август. Сразу скажем, что последний летний месяц должен нас порадовать.

- По всей Иркутской области среднемесячная температура воздуха ожидается на один градус выше нормы, - продолжает Владимир Гонтарь. - Что касается осадков, то август у нас считается дождливым, но в этот раз все будет в пределах нормы и даже немного меньше обычного. Так что лето продолжается! Не забывайте, что и первая декада сентября, согласно многолетним данным, у нас считается летним периодом.

Владимир Гонтарь: "Погода наладится в Иркутске в выходные"

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