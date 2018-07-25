25 Июль 06:19 2018-07-25T11:11:20+03:00

Банда из Братска похитила школьницу и ее тетю по ошибке

С пленниц требовали выкуп, который выплатить им было нечем [видео]

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Школьницу Алину Сергееву и ее тетю Оксану Шалаеву из Братска по ночам мучают кошмары: им снится промзона, гаражи. Двое крепких мужиков в камуфляже грозятся их убить, требуют отдать деньги, золото и наркотики… Два года назад родственницы пережили все это наяву.

В те майские дни 2016 года 13-летняя Алина приехала к тете в гости на каникулы. Они возвращались с прогулки домой, подходили к подъезду многоэтажки, как вдруг увидели силуэты двух приближающихся мужчин в форме.

- ФСБ! Пройдемте! - выпалили незнакомцы в масках, без дальнейших объяснений взяли под руки женщину и девочку и повели в машину.

Уже там стало ясно, что это было похищение. За рулем сидела женщина в гражданском. Как только все оказались в салоне иномарки и захлопнулись двери, та надавила на газ.

- Отпустите нас, у нас ничего нет. Что вам нужно? - дрогнувшим голосом вымолвила Оксана Шалаева. Ее племянница тем временем лишь тихонько всхлипывала.

- Молчать! - оборвали похитители.

Автомобиль припарковался на территории промзоны КБЖБ, где заброшенные гаражи. Там заложниц выволокли на улицу и потащили в небольшой пустующий пристрой, приковали наручниками и стали требовать выкуп: 3 млн рублей, золото и 10 кило… наркотиков. Вот только ничего этого у Шалаевой и тем более у ее племянницы не было. Тогда бандиты приступили к пыткам: избивали женщину, а потом обливали холодной водой, чтобы сознание не потеряла.

- Я вспомнила! Я, кажется, знаю, где все это может быть… - молила о пощаде Оксана.

Ее племянницу преступники не тронули, лишь запугивали угрозами.

Шалаева назвала адрес наобум. Расчет был простой: быть может, люди, которые там живут, поймут, что происходит неладное, и сообщат в полицию. Псевдофээсбэшники усадили пленниц в автомобиль и повезли в указанное место, вот только дело было уже ночью - дверь никто не открыл. Та же история повторилась еще по нескольким адресам. Под утро криминальное трио со своими жертвами вернулись обратно.

А совсем скоро на промбазу нагрянул спецназ полиции. Бандиты пытались сбежать, но их мигом скрутили.

- Один их подозреваемых признал вину и изобличил своих подельников, - рассказал следователь СУ СК России по Иркутской области Александр Антипов.

И вот что стало известно. Все преступление похитители спланировали всего за день. Правда, собирались украсть только Шалаеву, но с ней оказалась девчонка. Решили уже не отступать. Почему выбрали именно эту женщину? Живет она в обычной двухэтажке, не работает, деньгами направо и налево не сорит… Видимо, злые языки шепнули, будто бы она занимается наркоторговлей.

- Однако эта информация в ходе следствия не подтвердилась, - отметил Александр Антипов.

Ну а камуфляжную форму и маски похитители купили в обычном магазине. Вдобавок еще и вооружились. Но просчитались! После ночных поездок дали Шалаевой телефон, чтобы та позвонила родственникам и попросила их собрать выкуп. Но родственники обратились за помощью в полицию.

Из всех задержанных лишь у одного раньше были проблемы с законом, хотя все трое официально не работали. Расследование уголовного дела и суд длились 2 года. В итоге на днях прозвучал приговор.

- Двоим мужчинам назначено 6 лет 3 месяца и 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в Падунском районном суде. - Женщину осудили на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Фамилии и имена героев изменены.