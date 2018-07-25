Стоматология в Иркутске: DI clinic - лечение класса VIP

25 Июль 13:36 2018-07-26T13:45:01+03:00

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Среди немалого числа стоматологических клиник Иркутска не так просто выделить безусловного лидера - в каждой работают добросовестные и опытные врачи, лечением у которых большей частью довольны пациенты. Проблемы с выбором врача и клиники обычно возникают, когда лечить проблемный зуб в вашей привычной стоматологии попросту отказываются. Возможно ли спасти от удаления практически безнадежные зубы, избавиться наконец от хронических проблем с коронками, зубными протезами и т.п? Это реально, если обратиться в иркутскую клинику DI clinic - Стоматологию Сложных Случаев.

Оборудование и специалисты: на уровне передовых клиник Европы

Сюда обращаются, когда требуется действительно серьезное лечение. В арсенале DI clinic - сложнейшее стоматологическое оборудование, в том числе - уникальная оптика (единственный в городе дентальный микроскоп), швейцарское оборудование CEREC для компьютерного моделирования и 3D изготовления несъемных дентальных конструкций. Не будет преувеличением сказать, что такой технике могут позавидовать многие продвинутые клиники наших столиц и Европы.

Фото: архив DI clinic.

Но главное, конечно, врачи. В DI clinic работают профессионалы всех направлений - терапевты, гигиенисты, хирурги, ортопеды, имплантологи, специалисты в области эстетической стоматологии. Это команда специалистов уникальной квалификации, каждый из которых, к тому же, регулярно учится. В практике DI clinic - активное внедрение достижений ведущих зарубежных исследовательских институтов. Пациентам этой иркутской стоматологии нет особой необходимости ехать за лучшим лечением в Москву, Европу или Японию - лучшие зарубежные методики, доказавшие свою эффективность, освоены и используются врачами DI clinic.

Фото: архив DI clinic.

Комплексный подход: в чем суть современного стоматологического лечения

Принцип и идея работы DI clinic - в комплексном подходе к проблемам обратившегося пациента. Уже на первом консультационном приеме диагностику может провести несколько специалистов, выявив проблемы и предложив полноценный план их ликвидации. В этом и заключаются высокие стандарты обслуживания: минимум стандартизированных схем, предельно индивидуальный и гибкий подход, реальный учет пожеланий и ожиданий пациента.

Фото: архив DI clinic.

Именно в DI clinic рекомендуют стоматологи Иркутска обратиться в осложненных клинических ситуациях. Хирурги-ортопеды DI clinic проводят зубосохраняющие операции любой категории сложности. В их активе - уникальные европейские техники, позволяющие избежать потери зуба и свести риск осложнений к нулю. Если же зубы отсутствуют - весь спектр достижений современной имплантологии к вашим услугам именно в DI clinic. Впрочем, для каждого пациента здесь предложат наилучшие варианты восстановления зубного ряда - с учетом всех индивидуальных особенностей, состояния здоровья, требований к удобству и эстетике.

Фото: архив DI clinic.

Стоматология Иркутск DI clinic: если вы привыкли выбирать лучшее

Здесь решают любые проблемы с зубами и состоянием ротовой полости. Помогут в экстренной ситуации - с острой болью, воспалением или травмой. Пролечат кариес и заболевания десен, проведут гигиеническую чистку современными аппаратными методами, установят швейцарские виниры или люминиры, выберут лучший способ коррекции прикуса. В полости рта процессы все взаимосвязаны: ведущий пациента врач оценит ситуацию в комплексе и предложит лучший путь к здоровой сияющей улыбке. Так что, выбирая стоматологию в Иркутске, отдайте предпочтение DI clinic - если вам действительно важен лучший результат.

Фото: архив DI clinic.

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