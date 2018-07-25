Задержали банду бутлегеров, которые снабжали нелегальным алкоголем 40 магазинов Иркутской области.

25 Июль 09:15 2018-07-25T11:11:20+03:00

На складе у них хранилось еще шесть тонн суррогата [видео, фото]

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Стражи порядка задержали преступников, которые создали целую сеть по торговле суррогатом в Иркутской области.

- По данным оперативников, четыре товарища на участке в садоводстве под Ангарском орагнизовали нелегальную базу, где хранились горячительные напитки различных наименований, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Они также закупали сомнительное спиртное и развозили его более чем по 40 магазинам Иркутска, Братска, Усольского и Черемховского районов.

Но все тайное становится явным. Бутлегеров вычислили следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области, накануне их задержали бойцы спецназа Росгвардии. При обыске на складе изъяли больше шести тонн спиртосодержащей жидкости, а также около 2 миллионов рублей в различной валюте. Также у них забрали четыре машины, которые постоянно использовались для перевозки суррогата - седельный тягач и три внедорожника.

А сами преступники сейчас в спецприемнике. На них завели уголовное дело сразу по дум статьям. Товарищам грозит лишение свободы на срок до восьми лет и штраф до 1 миллиона рублей.