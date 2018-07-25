Иркутский кавээнщик, жену которого насмерть сбил бизнесмен в Туапсе: «Считаю, это дело пытаются замять»

25 Июль 12:56 2018-07-30T07:16:23+03:00

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С момента страшной аварии в Туапсе прошел уже месяц, но иркутский кавээнщик Егор Кирильчик еще не скоро сможет вернуться к жизни. Трагедия, которая случилась 25 июня в куртном городке, разделила ее на «до» и «после». Экс-игрок команды «Иркутск-350» вместе с женой Марией и годовалой дочкой прогуливался по Туапсе, куда приехал отдыхать. Семья шла из отеля на море, необходимо было пересечь проезжую часть. На пешеходном переходе Егор взял малышку на руки и первым ступил на «зебру», а Мария осталась позади с коляской. В эту секунду, из-за угла вылетел черный тонированный Mitsubishi Outlander, который буквально «впечатал» 26-летнюю девушку в дерево. Скончалась Мария на руках у мужа через несколько минут.

- За рулем оказался местный бизнесмен, владелец рекламного агентства, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Егор Кирильчик. – Да, сейчас он отправлен в СИЗО до конца августа, но я все равно считаю, что это дело пытаются замять. Объясню почему. Недавно стало известно, что экспертиза, показала, что в момент ДТП он был трезв. Как это могло произойти, если я сам, как и масса очевидцев, сразу после аварии, чувствовали от него запах алкоголя? А через полтора часа, мне перезвонил следователь и сказал, что водитель дыхнул в трубку, и оказалось, что он чист. Я хотел, чтобы все анализы он сдал при мне, но этого сделать не дали.

Момент ДТП. Фото: соцсети

Еще больше вопросов у Егора вызывает тот факт, что местные оперативники не опросили свидетелей, которые заявляли, что видели, как накануне вечером бизнесмен распивал алкоголь в кафе «Магнолия», находящиеся в нескольких сотнях метров от места трагедии. Через четыре дня после ДТП, Егор вместе с участковым отправился в это заведение, чтобы получить записи с камер видеонаблюдения, но администратор заявил, что они не сохранились, якобы из-за сбоя в системе.

- На месте происшествия он рассказывал, что накануне выпивал и всю ночь не спал - продолжает Егор Кирильчик. – Но этого в объяснении не зафиксировали, как и то, что от него разило перегаром. А сейчас его позиция выглядит так: он был абсолютно здоров, бодр, просто в момент аварии ему стало плохо. Мол, все это несчастный случай. Извинился ли? Нет, наоборот, на суде, когда ему избирали меру пресечения, он уверенно сказал, что не виновен. Боюсь, что ему помогут избежать наказания. Он не последний в городе человек.

Следующее судебное заседание по этому делу пройдет в августе. Интересы Егора Кирильчика там будет представлять его адвокат. Сам же он уже вернулся в родной Иркутск, и продолжает разыскивать свидетелей аварии. Что касается бизнесмена, совершившего наезд, то в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.