Около 25 тысяч мальков хариуса выпустили в приток Лены

25 Июль 06:30 2018-07-25T11:11:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Мальков хариуса вырастили в Усольском районе, на Бельском рыбоводном заводе ООО «Байкальская рыба», по заказу ООО «Юмикс». Именно этому предприятию принадлежит идея заняться зарыблением реки Илинги - притока Лены. Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский поддержал предложение и принял активное участие в его реализации. В итоге 16 июня 2018 года около 25 тысяч мальков хариуса поместили в Усольском районе в кислородные контейнеры, доставили за 600 км в село Сурово и выпустили в приток Лены. Уникальная операция проводилась с привлечением авиации и аэросудов.

Началась эта история с того, что генеральный директор ООО «Юмикс» и подсобного хозяйства ООО «СУРОВСКОЕ» Михаил Моисеев однажды побывал в селе Сурово Жигаловского района и проникся большой любовью к этим хотя и суровым, но необычайно красивым местам с богатой историей и традициями.

Михаил Моисеев, генеральный директор ООО «Юмикс» и подсобного хозяйства ООО «СУРОВСКОЕ» : - Мы решили помочь реке восстановиться, чтобы было, что завещать детям и внукам. Фото: «Юмикс»

За несколько лет, благодаря поддержке мэра района, в почти заброшенном селе Сурово Михаил Моисеев собственными силами и за свой счет создал полностью автономную базу с солнечной электростанцией, интернетом, телефонной связью, парком техники. Сегодня он успешно занимается развитием сельского хозяйства, в частности посевом пшеницы, овса, разведением сельскохозяйственных животных - коров и кур. В селе отреставрирован и храм Михаила Архангела, построенный в 1911 году. В планах Михаила Моисеева - дальнейшее обустройство этой территории, развитие продуктивного хозяйства, а также восстановление в Илинге популяции рыб, сильно пострадавшей от браконьеров. Первый шаг уже сделан: мальки хариуса получили путевку в жизнь.

Как рассказал главный рыбовод Бельского завода Михаил Кравчук, в период инкубации личинок хариуса около месяца кормили живыми рачками артемии и форелевым комбикормом. Когда мальки выклевались, их в течение двух-трех недель подращивали в цехе и открытых прудах. Чтобы выпустить их в естественную среду обитания, необходимо было вырастить мальков до 0,5-граммовой массы и 2 - 3-сантиметровой длины.

Перед отправкой мальков аккуратно взвесили и измерили в присутствии комиссии из представителей рыбоохраны и регионального минсельхоза, затем поместили в наполненные кислородом и водой полиэтиленовые мешки. Все 25 тысяч штук разместились в 22 контейнерах. Мальков необходимо было доставить к месту зарыбления в течение 10 - 12 часов, поэтому контейнеры загрузили на борт вертолета Ми-8Т авиакомпании «Ангара», который приземлился на территории рыборазводного предприятия.

Перед отправкой к месту зарыбления мальков поместили в наполненные кислородом и водой полиэтиленовые мешки. Все 25 тысяч штук разместились в двадцати двух контейнерах. Фото: «Юмикс»

Драгоценный груз сопровождали инспектор Рыбоохраны Усольского МРО Олег Биктимиров, научный сотрудник Госрыбцентра Александр Буркин и рыбовод-технолог Бельского рыбозавода Михаил Шатерников, недавний выпускник Иркутского аграрного университета, самый молодой участник экспедиции. Михаилу предстояло выполнить самое сложное и ответственное: проконтролировать состояние мальков в дороге и собственноручно выпустить их в реку, строго соблюдая все правила.

Следует отметить, что общая стоимость организации мероприятия (без учета доставки от села Сурова до места выпуска на аэролодке), в том числе приобретение мальков, отправка вертолетом, составила порядка 1,5 млн рублей!

В Сурово ценный груз встретил Михаил Моисеев, который подъехал к вертолету на квадроцикле с прицепом. Часть контейнеров погрузили в прицеп, остальное в супервездеход-амфибию «Шерп». А на берегу Илинги мальков уже ждали две резиновые аэролодки.

Добравшись до тихого берега, Михаил Моисеев приступил к зарыблению. Оказавшись в реке, некоторые мальки тут же начали хватать мошек, слишком близко подлетавших к поверхности воды. Утолив голод, они скрылись из виду.

По словам рыбовода, через два-три года мальки смогут дать потомство. В свою очередь Александр Буркин как ученый отметил, что новый генетический материал, как свежая кровь, самым наилучшим образом скажется на популяции хариуса в Илинге, а в дальнейшем в Лене и ее притоках.

Мальков выпустили в реку Илинга. Через два-три года они смогут дать потомство. Фото: «Юмикс»

- Это здорово, что все у нас так хорошо получилось, - подытожил Михаил Моисеев. - Я сам заядлый рыбак и охотник. Я не о выгоде думаю. Считаю, что к природе надо по-человечески относиться, а не по-браконьерски. Поэтому решили помочь реке восстановиться, чтобы было, что завещать детям и внукам. И вообще здесь замечательные места, достойные люди. Будем и дальше обустраивать Сурово - инфраструктуру и все прочее.

В завершении Михаил Моисеев отметил, что будет нещадно бороться с браконьерами всеми доступными ему средствами, и очень надеется, что найдет понимание и поддержку в лице местных жителей, которые не будут препятствовать воспроизводству рыбы в реке Лене.

На правах рекламы.