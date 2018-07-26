2018-07-30T07:16:23+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске 26 июля: днем пройдет небольшой дождь

Столбик термометра поднимется до +22 градусов
Яна ЛИСИНА
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Погода в Иркутске на 26 июля.Погода в Иркутске на 26 июля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в четверг, 26 июля ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура ночью составит +15… +17 градусов, днем воздух прогреется до +20… +22 градусов

По области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, в отдельных районах прогремят грозы, град, утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, днем в центральных, южных и верхнеленских районах 6-11 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура ночью составит +12… +17 градусов, при прояснении +5… +10 градусов, днем термометр покажет +20… +25 градусов, при увеличении облачности +12… +17 градусов.

Жара вернется в Иркутск на выходных.

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