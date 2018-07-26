Иркутские полицейские задержали банду мошенниц, укравшую у пенсионеров 1,5 миллиона рублей

26 Июль 06:34 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Сразу на несколько серийных мошенников в Иркутске стало меньше. Полицейские задержали банду аферисток в возрасте от 25 до 38 лет, которые несколько месяцев с успехом обманули как минимум 10 иркутских пенсионеров, среди которых были и ветераны войны.

«Работали» преступницы в нескольких сибирских городах: кроме Иркутска это Новосибирск, Красноярск и Омск, в которых собрали куш около 1,5 миллиона рублей. Действовали так: сначала приходили в квартиры стариков под видом социальных работников, затем сообщали им о якобы прибавке к пенсии, и срочно просили заменить старые банкноты на новые. При этом отдавали пенсионерам фальшивки – простые билеты банка приколов. Задержали аферисток в одной из съемных квартир Омска. При обыске у них нашли несколько париков, грим для маскировки, компьютеры с персональными данными жителей разных городов, телефонные и банковские карты и те самые билеты банка приколов.

Деньги банка приколов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Дожидаться суда аферистки будут под стражей.

Сыщики просят всех, кто пострадал от действий мошенниц, обращаться в ближайший отдел полиции.