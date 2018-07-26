Сергей Брилка: «Работа председателем ЗакСобрания стала для меня испытанием»

26 Июль 11:04 2018-07-30T07:16:23+03:00

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В четверг, 26 июля, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка подвел итоги созыва. Он рассказал на встрече с журналистами о результатах и впервые признался, что лично для него работа на посту спикера стала испытанием.

- Откровенно скажу, что я был не готов к этой работе. Мы с Людмилой Михайловной (Берлиной — прим. ред.) были большими друзьями. И сюда я пришел в том числе и по ее приглашению. И, несмотря на большой жиненный опыт, не был готов к этой работе. Я понял, что одно из обязательных условий успешной работы парламента — это преемственность.

Сергей Фатеевич отметил, что ЗакСобрание Иркутской области имеет огромный опыт законотворчества: здесь, первыми в России, приняли устав субъекта федерации, избрали губернатора на всенародных выборах, сформировали закон о местном самоуправлении.

- На уровне Законодательного Собрания я – депутат-новичок. Хотя ранее я 30 лет возглавлял крупное строительное предприятия и у меня был внушительный опыт депутата районного и городского совета, - продолжил Сергей Брилка. – Но в этот состав ЗакСобрания и влюбился. В этом, втором, созыве был синтезирован опыт людей состоявшихся, которые много сделали в своей жизни, безошибочно могут поставить диагноз тому или иному действию, принятию решения, благодаря опыту умеют заглянуть вперед. В тоже время в Законодательном Собрании были «дрожжи» - молодежь, которая постоянно генерировала те или иные события.

Сергей Брилка выразил надежду, что в третий созыв Законодательного Собрания Иркутской области также придут состоявшиеся люди, с идеями и опытом и в дальнейшем они будут работать в областном парламенте с позиции созидании, улучшения дел в Иркутской области. Он также рассказал, что в этом созыве работа депутатов строилась на парламентском контроле. Выполняя наказы избирателей, парламентарии особое внимание уделяют контролю принятых законов и эффективности расходования бюджетных средств. Делегации депутатов постоянно выезжали «на места», встречались с жителями, а затем принимались важные решения.

- Когда депутаты приезжают на место они все видят: безнадегу, нищету, бывает, пьянство, как ребятишки слоняются неухоженные, разбитые дороги и поликлиники, в которых проваливается пол, - поделился спикер. – Один из ярких примеров, когда в прошлом году мы с депутатами с парламентским контролем приехали в Вихоревку, то увидели реальное положение дел на котельной. Тогда я дал слово профессионалу депутату ЗС Сергею Бабкину, который 25 лет руководил большими и малыми станциями, входящими в структуру «Иркутскэнерго». Он сказал, что если в эту котельную не будет профинансировано не меньше 150 млн рублей, то она не проживет следующий отопительный сезон. Туда в итоге вложили 137 млн рублей. Если в этом году еще не поступит 50-70 млн рублей, то зима 2018-2019 года будет большой проблемой для Вихоревки.

Всего за пять лет депутаты Законодательного Собрания Приангарья совершили 101 рабочую командировку, провели два выездных заседания сессии – в Усолье-Сибирском и Качуге.

Итогом становились законы и поправки к действующим законам, новые государственные программы, строительство соцобъектов. Еще один пример – ситуация с роддомом в Усолье-Сибирском. Только когда парламентарии приехали и увидели, что в современном учреждении здравоохранения нуждается город с 72-тысячным населением, удалось убедить власти отремонтировать роддом, который теперь принимает самых сложных рожениц не только из Усолья-Сибирского, но и из Черемхова.

Всего же за 5 лет работы ЗакСобрание второго созыва рассмотрело около тысячи законопроектов. Кроме того, постоянно исполнялись наказы избирателей, связанные со строительством и ремонтом детсадов, школ, больниц, стадионов, дорог. За семь лет реализации проекта «Народные инициативы» в жизнь воплощены более 12 тысяч мероприятий на общую сумму около 4 млрд рублей.