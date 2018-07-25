Смартфон нам делать ремонт помогает: подборка полезных приложений от МТС-Медиа

25 Июль 11:45 2018-07-30T07:16:23+03:00

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По статистике, почти 70 процентов россиян делают ремонт жилища собственными силами. А большая часть ремонтов приходится на лето. И это вполне логично. Именно в теплое время года проще заменить радиаторы или окна. Да и для покраски, шпатлевки и грунтовки летний температурный режим подходит больше.

К счастью, времена, когда самостоятельный «апгрейд» жилища ассоциировался со стихийным бедствием или проверкой семьи на прочность, уходят в небытие. У современных домовладельцев и квартиросъёмщиков под рукой есть смартфон. Аналитики МТС-Медиа выбрали пять популярных и зарекомендовавших себя бесплатных приложений. Здесь, кроме советов и примеров работ, есть справочники с контактами дизайнеров и бригад с портфолио и отзывами клиентов.

Houzz

Рекомендуем международное приложение Houzz тем, кто только приступил к планированию ремонта и находится в творческом поиске. Здесь собраны идеи для реновации и дизайна жилища со всего мира. С помощью Houzz также можно найти дизайнера интерьера или ландшафтного дизайнера, строительную бригаду или архитектора — любого специалиста для обустройства жилища, а заодно присмотреть и купить вещи. Начните тут же собирать свой проект, просматривая фотографии, фильтруя запросы по региону, размеру жилплощади, стилю и ценовой категории.

Всё, что приглянулось, складируйте в альбом, нажимая «Сохранить». К каждому альбому можно добавить друзей и близких из записной книжки в вашем телефоне, чтобы вместе изучить, кто это изготовил, из каких материалов, прочитать отзывы заказчиков.

Здесь также много полезной информации о ремонте в целом, их пишут местные внештатные корреспонденты. С чего начать ремонт, как не переплатить за отделочные материалы, как организовать хранение вещей в маленькой (или, наоборот, в очень большой) квартире и сделать удобной стандартную кухню — эти ответы можно найти в тематических статьях.

InMyRoom

Альтернатива Houzz, менее популярная в мировом масштабе, но, вероятно, более полезная для жителей России и стран СНГ. Создатели русскоязычного сервиса InMyRoom позиционируют его как самую большую коллекцию интерьеров домов и квартир. В InMyRoom — четыре основных раздела во вкладке «Меню». Первый — это «Идеи», там можно выбрать проекты по типу дома и комнаты, а также по задаче переделки — смотри «сюжеты». Второй — «Магазин» с каталогом в 50 тысяч товаров: в нём можно найти не только мебель и предметы декора, но и подарки друзьям, которым тоже не чуждо желание обновить гнездышко. Третий раздел — «Фото», здесь каталогизация организована опять же по типу помещения и стилю. Четвёртый называется «Профи» — это раздел с контактами компаний и специалистов. Все идеи, фото и желаемые покупки из магазина можно сохранять в «Избранное», распределив в нужную «Коллекцию». Таким образом, в одном месте — коллекции — можно собрать все идеи для ремонта детской, например, и туда же отправить все необходимые для этого покупки.

Planner 5D

Собрав идеи в единую картину, можно приступать к практической части. Создать 2D- или 3D-модель вашей квартиры или дома и найти в помещениях правильное место шкафам, диванам, книжным стеллажам, технике, да так, чтобы остались пара-тройка квадратных метров для зарядки по утрам, поможет сервис Planner 5D. Для удобства создания проекта приложение работает не в привычном для смартфона вертикальном положении, а автоматически открывается в горизонтальном. Даже если вы ещё не выбрали мебель и точных размеров не знаете, всё равно приступайте к планированию: разметьте столовую, гостевую, рабочую и спальную зоны. Так появится представление о пространстве и о том, как его организовать. Оно же поможет продумать прокладку коммуникаций, в том числе освещение помещения.

Если вы в поиске вдохновения, в Planner 5D есть обновляемая коллекция фотографий интерьеров, архитектуры и ландшафтного дизайна. В программе найдутся готовые планировки, которые можно изменить, но, если нужно, создавайте с нуля свой собственный проект. Пользоваться сервисом предлагается как на официальном сайте через браузер, так и в мобильных приложениях. Доступ к полному каталогу мебели, а также ко всем возможностям смены цвета, текстуры и размеров всех предметов платный — 149 рублей ежемесячно, но можно купить доступ навсегда за 1 990 рублей.

Homestyler

Это приложение, по большому счёту, выполняет те же задачи, что и предыдущее: помогает создать модель пространства, сделать планировку, продумать освещение, сделать визуализацию проекта, а также почерпнуть идеи из портфолио профессионалов и выяснить у них детали проектов.

Начать предлагается не с готового шаблона или создания проекта, так сказать, своими руками, а с фотографирования комнаты или выбора пустого помещения из каталога. Трёхмерная модель будет создаваться на основе сделанных снимков. С нею уже можно нафантазироваться вдоволь: красить стены в разные цвета, нестандартно переставлять мебель, устраивать любую иллюминацию, экспериментировать с текстилем, аксессуарами. И всё это — на примере настоящей квартиры или дома, а не абстрактной модели. Кроме того, вся мебель, что представлена в каталоге, — от реальных производителей, что позволяет понять, как то, что вам понравилось в магазине, будет смотреться дома.

«ПРОраб free»

Ванильный Прованс или строгий хай-тек, декорирование балкона или отделка новостройки — какая бы задача перед вами ни стояла и каких бы масштабов ни была цель, ремонт любит счёт. Все мелочи в совокупности выливаются в круглую денежную сумму. Запланировать бюджет на глобальную стройку, оптимизировать затраты или помочь уложиться в определённую сумму — предназначение строительного калькулятора «ПРОраб free». Простое по дизайну, но насыщенное по функционалу мобильное приложение.

В нём есть три основных раздела: «Расчёты», «Площадь» и «Расход материалов». Последний подскажет, например, сколько грунтовки той или иной марки понадобится для трёх слоёв и помещения размером 20 «квадратов». В «Площади» можно рассчитать плинтус потолка или пола, исходя из параметров жилища. В «Расчётах» — создать полную смету на стройку или отделку, от фундамента до обоев.

Pinterest

Для планирования работ по ремонту квартиры, дизайну сада и так далее отлично подойдёт приложение Pinterest. Ищите и сохраняйте понравившиеся идеи для ремонта, фотографии мебели и предметов декора, группируйте их в собственные доски, делитесь найденными «пинами» с друзьями. Сервисом виртуальных закладок можно пользоваться как через браузер, так и на смартфоне через мобильное приложение.

Соцсети в помощь

Черпать идеи для ремонта и обновления дизайна интерьера можно и в социальных сетях. Например, в самой большой группе во «ВКонтакте» на эту тему, которая так и называется — «Идеи дизайна интерьера», найдутся примеры того, как обустроить небольшую комнату, организовать хранение, выбрать мебель.

Если вы предпочитаете Instagram, то подпишитесь на аккаунты @home_blog (идеи дизайна и декора интерьера), @my_dacha_blog (советы по ремонту и строительству для загородных домов и дач), @decor_journal (самый крупный аккаунт в Instagram о дизайне помещений — чтобы подписаться, нужно отправить запрос, так как аккаунт закрытый).