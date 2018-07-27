27 Июль 07:07 2018-07-30T07:16:23+03:00

Судебный пристав из Бурятии по фотороботу искал в полях лошадь, чтобы вернуть хозяину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А когда нашел, лошадь по кличке Маргоша опять украли

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Купил 4 года назад фермер из Бурятии Николай Яньков лошадь. Монгольской породы, серой масти, статную, выносливую. Назвал Маргошей. Собирался верхом коров пасти, но оказалось, что пасти надо было… саму лошадь. Украли ее, а о поисках теперь хоть комедийный фильм снимай!

- Привязал ее к столбу, отошел по делам, возвращаюсь - нет Маргоши, - объяснял в полицейском участке Яньков.

Но лошадь в розыск объявлять не стали, пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

Так пастуху пришлось стать Шерлоком Холмсом. Объездил село, опросил жителей и узнал, что Маргоша у его соседки в стойле. Яньков пошел в гости и свою питомицу узнал.

- Ласточка это, а никакая не Маргоша! - заявила хозяйка лошади. - Три месяца назад от меня сбежала, но я ее нашла. И вы свою найдете, только ищите лучше.

И вот как тут докажешь обратное? Увы, сама Маргоша не могла сказать, что она Маргоша. Понадеялся тогда ковбой на местный суд. Заказал даже в научно-исследовательском центре экспертизу лошади, которая подтвердила его правоту. Но судья посчитал, что животному неплохо и у нынешней хозяйки, и вынес решение не в пользу Янькова. Спор продолжился уже в Верховном суде Бурятии и закончился победой фермера. Но пока длились юридические войны, похитительница лошади успела обменять ее на корову.

– По решению суда сотрудникам ведомства необходимо было обязать жительницу района вернуть лошадь Николаю Янькову, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии. - При этом судебное решение не содержало конкретизирующих признаков лошади: ее идентификационного номера, паспорта, цвета, окраса, породы, пола, возраста и клички. Все эти данные пришлось устанавливать по крупицам.

Судебный пристав, можно сказать, составил фоторобот Маргоши со слов Николая Янькова. Пригодились и показания опрошенных односельчан. Вот только искать монгольскую лошадь на пастбищах Иволгинского района все равно что иголку в стогу сена: все кобылы там один в один на Маргошу похожи. В итоге вместо одной Янькову привезли на опознание трех лошадей.

- Все три были серо-белой расцветки, монгольской породы, с пятнами, - отметили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

Но Яньков узнал бы свою и из тысячи. Забрал домой, загнал в стойло. Однако на следующий день Маргошу опять украли.