Погода на 2 августа в Иркутске: днем до +26
Начался последний месяц лета, поэтому сейчас у жителей Иркутска, которые еще не были в отпуске, на счету каждый солнечный и жаркий день. И так хочется, чтобы их было как можно больше, чем хмурого неба над головой. Забегая вперед, спешим вас обрадовать: в четверг, 2 августа будет именно так.
В этот день столбик термометра поднимется до +24, +26 градусов, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Синоптики обещают, что никакого дождя не ожидается.
Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный, днем в западных районах северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +1,+6°, днем +23,+28°, при облачной погоде +17,+22 градуса.