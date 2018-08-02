Погода на 2 августа в Иркутске: днем до +26

2 Авг. 03:10 2018-08-02T08:19:23+03:00

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Начался последний месяц лета, поэтому сейчас у жителей Иркутска, которые еще не были в отпуске, на счету каждый солнечный и жаркий день. И так хочется, чтобы их было как можно больше, чем хмурого неба над головой. Забегая вперед, спешим вас обрадовать: в четверг, 2 августа будет именно так.

В этот день столбик термометра поднимется до +24, +26 градусов, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Синоптики обещают, что никакого дождя не ожидается.

Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный, днем в западных районах северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +1,+6°, днем +23,+28°, при облачной погоде +17,+22 градуса.