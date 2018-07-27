Стоматолог ортопед в Иркутске: как выбрать хорошую клинику и опытного врача

27 Июль 13:54 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Стоматолог ортопед - тот специалист, который рано или поздно становится необходим практически каждому из нас. Это врач, занимающийся восстановлением разрушенных и отсутствующих зубов, и не только с помощью разнообразных протезных конструкций. Если зуб еще можно спасти, если корень цел, хотя верхняя часть зуба практически утрачена, то за дело тоже берутся врачи ортопеды Иркутска.

Ортопед клиники Кристалл: специалист высокого класса

В многопрофильной клинике Кристалл ведет прием детей и взрослых первоклассный специалист ортопед Пешков Никита Евгеньевич. Он коренной иркутянин, окончил Иркутский медицинский университет со специализацией в стоматологической терапии и ортопедии, там же окончил интернатуру и ежегодно проходит квалификационные курсы по сложным вопросам современной стоматологии. Профессиональный стаж - 14 лет. Отзывы об ортопедах Иркутска зачастую противоречивы, но пациенты Никиты Евгеньевича неизменно остаются полностью довольны результатами проведенного лечения.

Фото: клиника Кристалл

Доктор специализируется в следующих областях высокотехнологичного стоматологического лечения:

- ортопедическая имплантология (восстановление дефектов зубных рядов с помощью имплантов);

- современные методы зубопротезирования с использованием современных протезных конструкций.

- стоматологическое лечение пациентов, страдающих бруксизмом.

Обратите внимание на последний пункт! Бруксизм - серьезная проблема не только для самого человека, но и его стоматолога (ведь у такого пациента зубы подвергаются постоянной чрезмерной нагрузке). Если у вас есть эта проблема, подходить к выбору ортопеда нужно предельно внимательно, стоматолога с такой специализацией встретишь далеко не в каждой клинике. В Кристалле вам не просто окажут квалифицированную помощь, но и изготовят любые протезные конструкции с учетом этой вашей особенности.

По словам коллег, к доктору Пешкову часто направляют пациентов со сложными клиническими случаями. Опыт и мастерство помогают ему находить точные решения ортопедических проблем пациентов. Впрочем, постоянное совершенствование в профессии, рост профессионального мастерства - норма для каждого из врачей Кристалла.

Восстановить зубы: какие способы предложит вам ортопед Кристалла

В этой иркутской клинике пациентам доступны любые виды современного ортопедического лечения - от классических коронок и мостов до имплантов и виниров. Последние, впрочем, уже перестали быть новшеством - их выбирает все большее число горожан.

Подходящий способ протезирования предложат для каждого, какой бы особенной не была ваша личная ситуация (как со здоровьем, так и финансовая). В арсенале врача ортопеда - съемное и несъемное протезирование, сложные мостовые конструкции, циркониевые безметалловые коронки и более доступная металлокерамика, культевые вкладки и многое другое. В любом, даже самом запущенном случае, врач восстановит зубной ряд - и красивую улыбку пациента!

Фото: клиника Кристалл

Для имеющих высокие стандарты в Кристалле предложат и установку виниров - лучшего на сегодняшний день достижения эстетической стоматологии.

Установка имплантов - еще одна специализация ортопедов Кристалла. Главное достоинство современных имплантов в том, что они полностью выполняют все функции живого зуба (и при этом внешне неотличимы от собственных зубов). При этом расценки на имплантацию в клинике реально доступны для абсолютного большинства горожан - об этом говорят и их многочисленные отзывы, и выложенный на сайте клиники прайс на услуги ортопеда.

Если нужен детский ортопед в Иркутске: куда вести маленького пациента

Детям посещение ортопеда-стоматолога просто необходимо, причем первый визит стоит нанести, когда у ребенка только формируется зубной ряд (в период прорезывания молочных зубов). Родителям нужно четко понимать, что проще всего скорректировать любые проблемы в раннем возрасте, большую часть их можно предотвратить - если, конечно, правильно выбрать специалиста.

У врачей Кристалла немалый опыт работы с детьми. В процессе работы детский ортопед Кристалла использует максимально безопасные материалы и обезболивающие препараты, одобренные международной Ассоциацией детских стоматологов.

Фото: клиника Кристалл

Лечить зубы действительно не страшно!

Действительно, времена, когда взрослые и дети панически боялись зубных врачей, ушли в прошлое. В Кристалле пациенты в очередной раз убеждаются в этом. В клинике сделано и делается все, чтобы лечение проходило без какого-либо дискомфорта.

Врачи Кристалла неизменно дружелюбны и приветливы. Это важно даже с профессиональной стороны: расслабившийся пациент ведет себя спокойно, не осложняя врачу его работу. Все свои действия во время приема ваш врач обязательно прокомментирует, объяснит их целесообразность, порядок и необходимость той или иной манипуляции.

Доктора Пешкова пациенты любого возраста любят - трудно не проникнуться симпатией к человеку, который искренне стремиться вам помочь, наилучшим образом решить ваши ортопедические проблемы. Доказательством тому служат многочисленные добрые отзывы, оставляемые пациентами доктора на сайте этой иркутской клиники.

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