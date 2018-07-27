Главный инженер «АЭХК» Вадим Кальк разбился на мотодельтоплане в районе реки Снежная

27 Июль 10:07 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Два дня спасатели, волонтеры и коллеги по работе искали пропавшего без вести главного инженера "Ангарского электролизного химического комбината" Вадима Калька, который еще 25 июля отправился в полет на мотодельтаплане с озера Соболиное в районе реки Снежная в сторону Байкала, и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.

- 27 июля поисковая операция завершилась, - сообщили в пресс-службе «АЭХК». - Тело главного Вадима Калька нашли в районе реки Снежная.

Родные и коллеги Вадима Калька отмечают, что он был опытным дальтапланеристом. Этим видом спорта он занимался ни один год. Что могло послужить причиной его трагического падения, предстоит выяснить специалистам. Погиб главный инженер во время своего отпуска.

Вадим Кальк.

ДОСЬЕ «КП»

Вадим Кальк

Родился 3 марта 1965 года в Ангарске.

В 1988 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология редких и рассеянных элементов»

На «АЭХК» работает с 1988 года. Прошел трудовой путь от инженера-технолога опытного цеха до зам. главного инженера комбината по производству.

В 2011-2017 гг. работал на АО «УЭХК» заместителем генерального директора – технического директора комбината, в АО «ТВЭЛ» в должности директора департамента, старшего вице-президента по производству. В 2017 году вернулся на АЭХК в должности главного инженера.

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством комбината и отрасли, лауреат премии АЭХК в 2008 году.

В 2016 году получил звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности».