Суд на три месяца приостановил работу нескольких отделений Ангарского перинатального центра
Ангарский городской суд на три месяца приостановил работу трех отделений Ангарского перинатального центра. Связано это с проверками Роспотребнадзора, во время которых специалисты выявили несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, стены, потолки кабинетов, палат и коридоров здания находятся в трещинах и других дефектах.
Кроме того, были обнаружены следы сырости, а линолеум на полу разошелся по швам. Из-за этого, в родильном доме даже нельзя было провести влажную уборку и дезинфекцию. В самом перинатальном центре объяснили такое запущенное состояние своего здания отсутствием финансирования на ремонт.
Кстати, эти нарушения, которые реально угрожают здоровью новорожденным детям, их мамам, беременным женщинам и персоналу, выявляются уже не в первый раз.
- Постановлением суда на 90 дней работа остановлена в помещениях отделения второго этапа выхаживания блока Б на 4 этаже; в помещении блока Г в послеродовом отделении на 2 этаже, а также в помещении отделения акушерской патологии беременности блока В на 2 этаже, - сообщили в пресс-службе Ангарского перинатального центра.