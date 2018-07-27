Суд на три месяца приостановил работу нескольких отделений Ангарского перинатального центра

27 Июль 12:56 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Ангарский городской суд на три месяца приостановил работу трех отделений Ангарского перинатального центра. Связано это с проверками Роспотребнадзора, во время которых специалисты выявили несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, стены, потолки кабинетов, палат и коридоров здания находятся в трещинах и других дефектах.

Кроме того, были обнаружены следы сырости, а линолеум на полу разошелся по швам. Из-за этого, в родильном доме даже нельзя было провести влажную уборку и дезинфекцию. В самом перинатальном центре объяснили такое запущенное состояние своего здания отсутствием финансирования на ремонт.

Кстати, эти нарушения, которые реально угрожают здоровью новорожденным детям, их мамам, беременным женщинам и персоналу, выявляются уже не в первый раз.

- Постановлением суда на 90 дней работа остановлена в помещениях отделения второго этапа выхаживания блока Б на 4 этаже; в помещении блока Г в послеродовом отделении на 2 этаже, а также в помещении отделения акушерской патологии беременности блока В на 2 этаже, - сообщили в пресс-службе Ангарского перинатального центра.