2018-07-30T07:16:23+03:00
Общество

Суд на три месяца приостановил работу нескольких отделений Ангарского перинатального центра

Связано это нарушениями санитарно-эпидемиологических требований
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Суд на три месяца приостановил работу нескольких отделений Ангарского перинатального центра. Фото: страница Ангарского перинатального центра в соцсетях.Суд на три месяца приостановил работу нескольких отделений Ангарского перинатального центра. Фото: страница Ангарского перинатального центра в соцсетях.
Изменить размер текста:

Ангарский городской суд на три месяца приостановил работу трех отделений Ангарского перинатального центра. Связано это с проверками Роспотребнадзора, во время которых специалисты выявили несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, стены, потолки кабинетов, палат и коридоров здания находятся в трещинах и других дефектах.

Кроме того, были обнаружены следы сырости, а линолеум на полу разошелся по швам. Из-за этого, в родильном доме даже нельзя было провести влажную уборку и дезинфекцию. В самом перинатальном центре объяснили такое запущенное состояние своего здания отсутствием финансирования на ремонт.

Кстати, эти нарушения, которые реально угрожают здоровью новорожденным детям, их мамам, беременным женщинам и персоналу, выявляются уже не в первый раз.

- Постановлением суда на 90 дней работа остановлена в помещениях отделения второго этапа выхаживания блока Б на 4 этаже; в помещении блока Г в послеродовом отделении на 2 этаже, а также в помещении отделения акушерской патологии беременности блока В на 2 этаже, - сообщили в пресс-службе Ангарского перинатального центра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24