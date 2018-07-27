Приемная кампания 2018 в вузы Иркутска: На экономику спрос упал, а на информационные направления вырос

27 Июль 14:31 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Первые приказы о зачислении на стендах иркутских вызов появятся 29 июля. В воскресенье в списках появились имена и фамилии победителей олимпиад, целевиков и льготников. А 3 августа день X настанет для всех абитуриентов - пройдет так называемая первая волна зачисления. Итак, где и на какие направления в этом году самый высокий спрос и, соответственно, конкурс, разбиралась «Комсомолка».

- Этим летом заявлений на 2000 больше, чем в 2017-м: всего 22 126, - рассказывает ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. - Конечно, многие абитуриенты претендуют сразу на несколько направлений, так как они вправе это делать по закону. Получается, что фактически копии документов предоставили почти 8 тысяч желающих. И это тоже рекорд!

Конкурс в среднем по вузу составил 10 человек на место, поскольку и бюджетных мест в ИГУ в этом году предостаточно - 2120. А популярностью пользуются традиционно гуманитарные и социально-экономические направления. Впереди планеты всей юриспруденция. Специалистам в области права придется понервничать - на одно место претендует 80 (!) человек. В топе востребованности также такие специальности, как «менеджмент» и «торговое дело». Естественнонаучные направления, признаться, менее конкурентоспособны, хотя количество бюджетных мест на них традиционно больше. Но роль играет тот факт, что желающих сдавать такие предметы в формате ЕГЭ, как география, химия и биология, увы, не слишком много. Однако конкурс и здесь есть: 7 - 8 человек на место.

- Интересно, что в этом году мы открыли новое направление «информационная безопасность» на физическом факультете, которое вызвало интерес у выпускников, - дополняет Дмитрий Матвеев. - Направление оказалось более чем востребованным, конкурс приличный.

На 2-м месте по популярности у поступающих ИрНИТУ. В технический вуз подано 13,6 тыс. заявлений. Конкурс в среднем 5 человек на место. Особенно он высок на все направления, связанные с информационными технологиями, а также такие специальности, как «архитектура», «градостроительство», куда, например, подали 500 заявлений на 10 существующих бюджетных мест. Популярно и «самолетостроение», где всего 5 мест, оплачиваемых государством, а претендентов - тьма. Ведь заказ поступает от оборонных предприятий страны. Поэтому не у целевиков шансы невелики.

Топ-3 рейтинга замыкает Иркутский государственный университет путей сообщения. Студентами этого вуза мечтают стать 3330 человек, а заявлений подано 10 734!

- Уровень примерно такой же, как был в прошлом году, - комментирует ответственный секретарь приемной комиссии ИрГУПСа Николай Шустов. - Традиционно у нас самый высокий конкурс на транспортные специальности. В топе «эксплуатация железных дорог», «электроснабжение», «технология транспортных процессов». Но в этом году мы наблюдаем новую тенденцию: востребованы направления, на которые необходимы результаты ЕГЭ по информатике. В их числе и «информационная безопасность».

Впервые в вузе в нынешней приемной кампании появились бюджетные места на специальности «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». На них спрос тоже есть, да еще какой!

А далее - удивительно, но факт - вырвался в лидеры Иркутский медуниверситет, куда подали 4700 заявлений. Для сравнения: еще 2 года назад их было меньше почти в два раза!

- Да, мы отмечаем небольшой прирост, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии ИГМУ Вадим Дульский. - 1500 абитуриентов мы приняли. Интересно, что самый высокий спрос на специальность «педиатрия» - 22 человека на место, а уже потом на «лечебное дело» - 20.

На стоматологию, которая несколько лет назад была на пике популярности, - всего 10.

Меняются приоритеты и у абитуриентов, которые поступают в Байкальский государственный университет. В этом году на удивление низкий конкурс на экономику - всего 15 человек на место. Зато многие мечтают стать руководителями: специальность «управление персоналом» - 53 человека на место, «государственное муниципальное управление» - 45, «бизнес-информатика» - 39.

Еще один государственный вуз Иркутска - аграрный университет принял 3424 заявления. Большинство из них поступило на специальности «электроэнергетика и электротехника», «теплоэнергетика и теплотехника» и - неожиданно для самой приемной комиссии - на «профессиональное обучение по отраслям» (выпускники этого направления в будущем станут инженерами-педагогами).

Что же, самое главное - не забыть предоставить согласие на зачисление в первой волне. Документы требуется подать до 18.00 1 августа. Иначе стать студентом, даже выдержав конкурс, вы не сможете и ваше бюджетное место отдадут другому человеку.

КСТАТИ

Впереди вторая волна зачисления

К слову, у абитуриентов, которые не смогли набрать достаточное количество баллов, чтобы стать студентами в первую волну зачисления, будет еще один шанс. Согласно требованию Министерства образования РФ, во вторую волну должны зачислить 20% выпускников. Шансы есть, но, признаемся, невеликие. Обычно в ней участвуют ребята с очень высокими баллами по ЕГЭ, которые не смогли пробиться в столичные вузы.

КОНКРЕТНО

Расписание работы приемных комиссий

29 июля - зачисление льготников и олимпиадников.

1 августа - завершение приема аттестатов и заявлений о согласии на зачисление в первую волну.

3 августа - первая волна зачисления, основной этап.

6 августа - завершение приема документов на вторую волну.

8 августа - вторая волна зачисления.