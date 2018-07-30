2018-07-30T09:46:04+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 30 июля днем +24 и без осадков

По области обещают грозы
Алена ЧИЧИГИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 30 июля днем +24 и без осадковПрогноз погоды в Иркутске: 30 июля днем +24 и без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Солнечные дни сменились дождливыми. В понедельник, 30 июля, утром в Иркутске ожидается дождь. Днем разъяснется. Будет без осадков. Температура воздуха прогреется до +24. Так что зонтики можно оставить дома.

По области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 местров в секунду, температура воздуха +20, +25 градусов, при облачной погоде до +15 гращдусов.

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