30 Июль 02:49 2018-07-30T09:46:04+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 30 июля днем +24 и без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Солнечные дни сменились дождливыми. В понедельник, 30 июля, утром в Иркутске ожидается дождь. Днем разъяснется. Будет без осадков. Температура воздуха прогреется до +24. Так что зонтики можно оставить дома.

По области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 местров в секунду, температура воздуха +20, +25 градусов, при облачной погоде до +15 гращдусов.