Иркутянин устроил стрельбу из окна по автомобилям.

30 Июль 09:04 2018-07-30T09:19:51+03:00

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Микрорайон Зеленый в Иркутске днем 30 июля переполошили звуки выстрелов. Стрельбу устроил житель одного из домов. Из окон своей квартиры и с балкона он начал палить по припаркованным автомобилям предположительно из ружья.

- Территорию оцепили полицейские, спецназ Росгвардии, а также военнослужащие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В процессе переговоров стрелявшего удалось склонить прекратить противоправные действия. Он был задержан и доставлен в отдел.

Мужчина находился в неадекватном состоянии и не смог внятно объяснить мотивы своего поведения. В ведомстве опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что он убил мать. А вот пострадавший среди прохожих вроде как есть. Но, к счастью, он отделался лишь царапиной. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

В интернете появилось видео с места происшествия. На кадрах можно разглядеть стрелка и слышны звуки пальбы.