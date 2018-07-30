Погоня в Иркутске, в которой пострадали 9 полицейских: виновник аварии заключен под стражу

30 Июль 13:31 2018-07-30T13:39:57+03:00

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Ночь на воскресенье, 29 июля, для дорожных полицейских выдалась уж очень неспокойной. Началось все с того, что на улице Олега Кошевого экипаж заметил подозрительное авто. Водитель «Тойота Филдера» ехал с приличной скоростью, а на требование инспекторов остановиться, вжал в пол педаль газа. Машина к тому же подходила по ориентировке – незадолго до этого в дежурную часть позвонил владелец той самой «Тойоты» и рассказал, что во время отдыха на берегу реки его знакомый угнал машину.

- Полицейские начали преследование, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин. – Несколько раз через громкоговоритель просили водителя остановиться.

Погоня в стиле легендарного «Такси» продолжилась уже на Иркутном мосту, где за нарушителем гнались семь полицейских машин. С другой стороны моста лихача тоже уже ждали инспекторы. Чтобы «шумахер» не врезался в ни чем не повинных других автомобилистов, дпсникам пришлось стрелять по колесам. А когда водитель, наконец, остановился, блокировали авто. За рулем сидел 23-летний иркутянин. Но на этом история, казалось бы благополучная для стражей порядка, не закончилась.

Когда полицейские оформляли на «гонщика» протокол, то прямо на скорости в них влетел «Форд Фокус». Позже в интернет попадет видео момента ДТП. Посмотрев его можно сделать вывод, что водитель «Форда» летел по мосту на приличной скорости, в последний момент попытался притормозить, а затем проскочить между машинами ГИБДД. Однако в этот момент на дороге стояли сотрудники в погонах, которые оформляли пойманного лихача.

- Пострадали девять человек, - пояснили «Комсомолке» в региональном Минздраве. – Пять человек доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

За рулем «Форда» был 28-летний житель Иркутска. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Следователи допросили его в спецприемнике. Он находится по стражей. Скорее всего, виновнику аварии кроме наказания (пока проводится проверка, - прим. авт.) предстоит еще и возместить довольно крупный ущерб – в ДТП повреждены 6 машин, в том числе 4 служебных автомобиля. Кроме того, был ли пьян лихач за рулем «Тойоты» - также предстоит выяснить полицейским. Зачинщик погони находится в больнице. На него завели дело за угон. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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