2018-07-30T07:16:23+03:00
Общество

Погода в Иркутске: 28 июля в городе будет жара +29

По области дожди и грозы
Алена ЧИЧИГИНА
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Погода в Иркутске: 28 июля в городе будет жара +29Погода в Иркутске: 28 июля в городе будет жара +29Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лето минуло уже свой экватор, поэтому сейчас у горожан, которые еще не были в отпуске, на счету каждый солнечный день. И погода радует - в эти выходные будет жара. В Иркутске выглянет солнце, воздух прогреется до +27…+29. И главное - никаких хмурых туч и осадков. Можно смело рвануть на природу или на пляж.

А вот над остальной территорией региона ожидаются дожди. Синопткии обещают ненастье.

- По области в субботу, 28 июля, будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие, умеренные дожди, грозы, в горах Восточного Саяна местами и ливневые дожди, - сообщают в Иркутском УГМС. - Утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный, по югу северо-восточный, юго-восточный, при грозе северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров, температура +22, +27 градусов, при облачной погоде +14, +19 градусов.

Кстати, у Иркутского Гидрометцентра уже есть предварительный прогноз погоды на август. Сразу скажем, что последний летний месяц должен нас порадовать.

- По всей Иркутской области среднемесячная температура воздуха ожидается на один градус выше нормы, - рассказал "КП"-Иркутск" начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Что касается осадков, то август у нас считается дождливым, но в этот раз все будет в пределах нормы и даже немного меньше обычного. Так что лето продолжается! Не забывайте, что и первая декада сентября, согласно многолетним данным, у нас считается летним периодом.

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