28 Июль 06:16 2018-07-30T07:16:23+03:00

Монгол, которого месяц назад потеряли в Бурятии, пешком шел из Иркутска в Улан-Удэ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Готовый сценарий для остросюжетного фильма "Приключения монгола в России". Целый месяц его искали полицейские, собаки, волонтеры, а он спокойно разгуливал себе между регионами. Без знания языка, без паспорта и без денег. На днях 50-летний житель Монголии вернулся туда, где его потеряли, целый и невредимый.

История началась еще в июне. Мунхуу Тумур-Эрдэнэ из Монголии приехал в Бурятию как турист на автомобиле с родственниками, остановился у знакомой в Улан-Удэ. Через пару дней отметили встречу бурным застольем. В какой-то момент гость молча встал, вышел на улицу и... не вернулся. Родственники, естественно, забили тревогу. Сначала искали сами, потом обратились в полицию.

- Стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения на близлежащих объектах, - сообщают в СУ СК по республике Бурятии. - Так удалось проследить путь иностранца. Оказывается, он купил бутылку водки в одном из магазинов. Потом с какой-то компанией на улице распивал спиртное. А потом следы терялись.

Иностранца объявили в розыск, отправили на поиски немалые силы сотрудников полиции. Были привлечены даже волонтеры для обследования частного сектора и злачных мест - канализационных коллекторов и заброшенных сооружений. Но его нигде не было.

Оказывается товарищ путешествовал до Иркутска и обратно. Компания людей, с которыми турист из Монголии продолжил застолье 27 июня, оказались соотечественниками. Изрядно выпив всей гурьбой они поехали на железнодорожный вокзал, где сели в поезд. Толпа вошла в вагон по коллективному билету и улеглась спать. А наутро пересчитав их по головам, проводники обнаружили зайца... Стали требовать гостя покинуть вагон или показать паспорт и деньги. Поскольку ни того, ни другого у монгола не было, он сошел на перроне в Иркутске. А его новые друзья поехали дальше.

Мужчина все это время был на вокзале, перебивался тем, что подавали ему добрые люди. Спросить, где находится Улан-Удэ, никак не мог, так как языка не знал. Когда понял, что ситуация безвыходня пошел пешком до соседнего региона. Несчастный монгол шел от села к селу, ночевал где застанет закат и вновь двигался вперед с рассветом, не пытаясь остановить попутный транспорт, питался тем, что ему давали жители деревень. Так вдоль берега Байкала он преодолел 500 км! И вернулся в ту самую квартиру знакомой, из которой ушел месяц назад.

- Сам удивляюсь, как меня никто не обидел! - рассказал уже потом полицейским горе-путешественник. - Добрые люди здесь живут!

Странный турист в Бурятии пробудет недолго. Скоро за ним приедут родственники из Монголии.