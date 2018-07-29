Погода на 29 июля в Иркутске: днем до +28

29 Июль 03:30 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Лето минуло уже свой экватор, поэтому сейчас у жителей Иркутска, которые еще не были в отпуске, на счету каждый солнечный день. И так хочется, чтобы они выпадали именно на выходные. Забегая вперед, спешим вас обрадовать: в этот раз будет именно так.

В воскресенье, 29 июля в Иркутске столбик термометра поднимется до +26, +28, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Днем без осадков, но вечером возможен небольшой дождь, гроза.

По Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный, днем в западных районах северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 11-16 м/с. Температура днем +20,+25°, при увеличении облачности до +15°, в центральных, южных и верхнеленских районах +25,+30°, местами до +20°.