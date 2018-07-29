2018-07-30T07:16:23+03:00
Общество

Погода на 29 июля в Иркутске: днем до +28

Вечером в Иркутске возможен дождь
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Погода на 29 июля в Иркутске: днем до +28Погода на 29 июля в Иркутске: днем до +28Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Лето минуло уже свой экватор, поэтому сейчас у жителей Иркутска, которые еще не были в отпуске, на счету каждый солнечный день. И так хочется, чтобы они выпадали именно на выходные. Забегая вперед, спешим вас обрадовать: в этот раз будет именно так.

В воскресенье, 29 июля в Иркутске столбик термометра поднимется до +26, +28, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Днем без осадков, но вечером возможен небольшой дождь, гроза.

По Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный, днем в западных районах северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 11-16 м/с. Температура днем +20,+25°, при увеличении облачности до +15°, в центральных, южных и верхнеленских районах +25,+30°, местами до +20°.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24