В Усть-Илимске появятся электронные проездные билеты для льготников

27 Июль 11:00 2018-07-30T13:57:12+03:00

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С 1 сентября в городе Усть-Илимске Иркутской области льготные категории граждан смогут пользоваться электронными социальными проездными билетами. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Министр отметил, что в июне 2018 года перевозчиком приобретены многофункциональные валидаторы, которые будут использоваться для учета поездок, обеспечивая прозрачность платы за проезд в общественном транспорте. На сегодняшний день на территории Иркутской области правом льготного проезда пользуется около 60 тысяч граждан, из них 80% - по электронным социальным проездным билетам, 20% – по единым социальным проездным билетам в бумажной форме.

С 25 июля филиалом МФЦ в городе Усть-Илимске ведется прием заявлений на выдачу электронных социальных проездных билетов гражданам на основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством.

Все процедуры по изготовлению и выдаче электронного социального проездного билета будут проводиться бесплатно в течение июля, августа по графику работы МФЦ.

- Электронные проездные (ЕСПБ) уже внедрены в Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске, Братске. Сейчас к ним присоединился Усть-Илимск. Работа ведется в рамках исполнения поручения губернатора Иркутской области Сергея Левченко по обеспечению прозрачности организации всех льготных перевозок. Наша задача – чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области, - подчеркнул министр.