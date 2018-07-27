В Шелеховском районе возводят Дом культуры и обновляют школу

27 Июль 12:00 2018-07-30T13:58:51+03:00

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Около 100 млн рублей на строительство, ремонт и проектирование социальных объектов выделено Шелеховскому району из областного бюджета в этом году. Об этом сообщила министр строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина в рамках рабочей поездки по территории муниципалитета.

В средней образовательной школе N 6 проводится выборочный капремонт. Министр отметила, что работы идут в плановом режиме и будут завершены к 1 сентября текущего года. На это из областного бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Светлана Свиркина обратила внимание муниципальных властей на необходимость оперативной подготовки документов для дальнейшего проведения капитального ремонта актового и спортивного залов школы.

При поездке в Большелугское городское поселение администрации было указано на затягивание сроков по проектированию ФОКа. Средства на его строительство выделены в текущем году в размере около 37 млн рублей. Министр подчеркнула, что в течение двух недель необходимо закончить все подготовительные мероприятия, включая экологическую экспертизу.

Также в этом году в Большелугском МО ведется строительство Дома культуры. В этом году на эти цели из областного бюджета направлено около 38 млн рублей, продолжение строительства – в следующем году. Кроме того, ведется реконструкция клуба с сельской библиотекой в селе Баклаши – региональная казна направила на это 2 млн рублей.

В планах областного правительства в ближайшие два года строительство еще ряда социальных объектов на территории Шелеховского района, в том числе в селе Баклаши ведется проектирование школы на 900 мест, а в Шелехове - детского сада на 240 мест. Кроме того, в 2018 году Шелехов получил более 70 млн рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

– Хотелось бы надеяться, что дороги по уже заключенным контрактам приведут в нормативное состояние, средства заложены и на последующие годы. За это время мы сможем привести дороги города в нормативное состояние, – подчеркнула министр.