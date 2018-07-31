31 Июль 02:00 2018-07-31T09:04:27+03:00

Погода в Иркутске на 31 июля: днем будет +27,+29 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Начало рабочей недели продолжает радовать иркутян хорошей погодой. Ночью 31 июля столбик термометра опустился до +10, +12 градусов, а днем воздух прогреется до +27, +29. Дождей в городе не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В других городах, деревнях и селах Иркутской области не все так радужно. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Лишь в южных районах осадков не ожидается. А еще с утра будет туман.

- Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, в северных районах западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +9,+14 градусов, при прояснении +2,+7, днем +19,+24, местами +10,+15, в южных и верхнеленских районах при малооблачной до +29.