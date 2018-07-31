Супертрансфер ХК«Байкал-Энергия»: в команду перешел чемпион мира Алексей Чижов

31 Июль 05:41 2018-07-31T05:52:08+03:00

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Без сомнения, самый громкий трансфер в это межсезонье совершила иркутская «Байкал-Энергия». Контракт с бронзовыми призерами чемпионата России подписал трехкратный чемпион мира защитник Алексей Чижов.

В стан бело-синих 36-летний Алексей Чижов переходит из хабаровского «СКА-Нефтяника», в составе которого был капитаном и становился чемпионом России в последние два года. Но после окончания прошлого сезона, неожиданно для многих болельщиков оказался в статусе свободного агента, когда руководство хабаровских армейцев не сделало ему предложения о новом контракте. У Алексея было несколько вариантов продолжения карьеры в других клубах, но после долгих раздумий он решил отдать предпочтение «Байкал-Энергии», и уже приступил к тренировкам в составе нашей команды.

– Это защитник который в любой команде становится лидером и на поле, и вне поля, – представляет опытного новичка главный тренер команды Андрей Рушкин. – Человек, достаточно грамотный при игре в обороне, да и в тактическом плане. Очень легко сходится с ребятами, направляет молодых. Это будет «дядька» такой, который очень нужен нашей команде, в которой немало новичков.

Напомним, кроме Алексея Чижова в «Байкал-Энергию» перешли игроки ульяновской «Волги»: Эмиль Бихузин, Денис Цыцаров, Евгений Волгужев, Антон Филимонов и Александр Баздырев.

Досье «КП»

Алексей Чижов

Родился 19 января 1982 года в Кемерове.

Выступал за клубы:

«Кузбасс» (Кемерово) 2000-2007

«Динамо» (Казань) 2007-2010

«Динамо» (Москва) 2010-2012

«Саяны-Хакасия» (Абакан) 2012-2013

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 2013-2018

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