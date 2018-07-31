31 Июль 01:00 2018-07-31T12:44:18+03:00

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Очередной выход на красную ковровую дорожку ждет иркутянку Наташу Меркулову и ее супруга Алексея Чупова. Их новый авторский фильм «Человек, который удивил всех» попал в программу «Горизонты» 75-го Венецианского международного кинофестиваля. О чем картина, кто играет главные роли, и как проходили съемки, Наташа рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

- Надо сказать, что мы сделали фильм в рекордно короткие сроки, - призналась она. – Съемки шли всего пару месяцев, затем постпродакшн и уже весной мы сделали презентацию фильма на Кинотавре.

Это драматическая притча о человеке, который вступил в битву со смертью. Действие происходит в глухой сибирской деревне. В основе сюжета лежит история, которую когда-то услышала Меркулова от своих знакомых. Простой деревенский мужик Егор узнает, что у него рак последней стадии, прогнозы врачей неутешительны. Мужчина теряет надежду и готовится к смерти, но его жена, узнав о диагнозе, уговаривает мужа не опускать руки. Егор, в буквальном смысле слова становится другой личностью, для чтобы обмануть смерть. Какая именно трансформация происходит, сценарист и режиссер Меркулова оставляет в секрете. Главную роль Егора сыграл один из самых популярных российских актеров Евгений Цыганов. Ради этой работы он отказался от других проектов и сериалов, и похудел на 20 кг.

Актер Евгений Цыганов ради съемок в фильме иркутянки Наташи Меркуловой похудел на 20 кг. ФОТО: Кинопоиск

- Надо отдать должное Жене, он сам был готов к экспериментам – сыграть нечто неожиданное для себя. - говорит Наталья.

В картине снялись также другие звезды - Наталья Кудряшова, Юрий Кузнецов, Павел Майков, Максим Виторган и Алексей Филимонов.

Съемки картины проходили в Твери. Хотя Наталья мечтала провести их на малой родине. Но из-за небольшого бюджета и театральной занятости актеров это стало невозможным.

В широкий прокат картина пока не выйдет, поскольку такое условие ставят организаторы кинофестиваля. Массовый зритель в лучшем случае увидит его в следующем году. Как же оценит картину жюри, узнаем через месяц. Фестиваль в Венеции стартует 29 августа.

Актер Евгений Цыганов на время съемок в авторском фильме отказался от всех проектов. ФОТО: Кинопоиск

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