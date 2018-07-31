Медицинский тур в Южную Корею с 21 по 28 августа
Суперцена от 42 000 руб. Авиабилеты оплачиваются отдельно по тарифам авиакомпании
Фото: предоставлено ООО «Медисити»
Изменить размер текста:
Корея Иркутск Лайф Центр: ул. Седова, 20 А, тел: +7-924-827-64-19
Сроки проведения акции с 21-28 августа 2018 г. Подробная информация на сайте daegulife.ru
ООО «Медисити». Лицензия №ЛО-14-01-001688 от 29.06.2015 г.
Больница Андонг. Свидетельство об аккредитации №2-242.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы.