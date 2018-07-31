Медицинский тур в Южную Корею с 21 по 28 августа

«Это не открытый, а закрытый перелом!» : иркутянка два месяца провела в гипсе с травмой, которой…не было

Сто тысяч рублей морального вреда заплатили врачи из бурятской больницы за то, что по их милости пациентка два месяца была прикована к постели [аудио]