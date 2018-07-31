2018-07-31T06:37:24+03:00
Здоровье

Медицинский тур в Южную Корею с 21 по 28 августа

Суперцена от 42 000 руб. Авиабилеты оплачиваются отдельно по тарифам авиакомпании
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Фото: предоставлено ООО «Медисити»Фото: предоставлено ООО «Медисити»
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Корея Иркутск Лайф Центр: ул. Седова, 20 А, тел: +7-924-827-64-19

Сроки проведения акции с 21-28 августа 2018 г. Подробная информация на сайте daegulife.ru

ООО «Медисити». Лицензия №ЛО-14-01-001688 от 29.06.2015 г.

Больница Андонг. Свидетельство об аккредитации №2-242.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.

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