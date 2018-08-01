1 Авг. 03:19 2018-08-01T11:59:10+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 1 августа в городе без осадков и +24 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ну что ж, вот и последний месяц лета наступил. На календаре 1 августа. Радует, что погода в этот день будет прекрасная. По прогнозам синоптиков, в среду, 1 августа, в иркутске не будет дождей.

- В городе будет переменная облачность, без осадков, - сообщили "КП" - Иркутск в иркутском УГМС. - Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха +22, +24 градусов.

Но если в толице региона без дождей. то по области как раз ожидаются осадки. Переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 17, температура воздуха прогреется до +26 градусов, при облачной погоде термометры покажут +18 градусов.