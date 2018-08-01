2018-08-01T11:59:10+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 1 августа в городе без осадков и +24

По области дожди и грозы
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 1 августа в городе без осадков и +24Прогноз погоды в Иркутске: 1 августа в городе без осадков и +24Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ну что ж, вот и последний месяц лета наступил. На календаре 1 августа. Радует, что погода в этот день будет прекрасная. По прогнозам синоптиков, в среду, 1 августа, в иркутске не будет дождей.

- В городе будет переменная облачность, без осадков, - сообщили "КП" - Иркутск в иркутском УГМС. - Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха +22, +24 градусов.

Но если в толице региона без дождей. то по области как раз ожидаются осадки. Переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 17, температура воздуха прогреется до +26 градусов, при облачной погоде термометры покажут +18 градусов.

Еще больше материалов по теме: «Прогноз погоды в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24