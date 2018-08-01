Преступник, представлявшийся сантехником, ограбил 12 жителей Иркутска

1 Авг. 05:13 2018-08-01T05:50:29+03:00

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Ангарчанин придумал, как легко попасть в чужую квартиру и обчистить ее. Он представлялся сантехником, якобы соседей затопило, трубы надо перекрыть, а пока хозяева, по его указанию проверяли воду в других комнатах, он набивал свом карманы чужим добром.

- Я была одна дома с ребенком, - рассказывает сибирячка. - Впустила его, как только услышала историю про залитых соседей. Естественно, я в этом ничего не понимаю, и даже ничего не заподозрила. Мужчина отправил меня в туалет, перекрыть воду, вдруг я услышала, как хлопнула дверца комода. Задала напрямую вопрос: "Вы что делаете?" Тот испугался и сразу же сбежал. Потом я увидела, что он забрал с собой ювелирные изделия.

Жертвами становились в основном девушки, лжесантехник заговаривал им зубы. С ноября 2017 года в полицию поступило 12 заявлений о хищениях. Вор похитил ювелирные изделия на несколько сотен тысяч рублей.

- Иркутские полицейские совместно с коллегами из Ангарска вышли на след преступника, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Им оказался 41-летний уроженец города Ангарска. Известно, что он не так давно освободился из мест лишения свободы, отбывал наказание также за имущественное преступление.

Сейчас расследование уже завершено, материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд.