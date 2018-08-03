Юмористы из КВН с молотка продают мусор с Байкала

СЕГОДНЯ 06:02 2018-08-03T06:20:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Гости за столиками, карточки с номерами, ведущий с молотком - как есть атрибуты аукциона. Только обычно на светских мероприятиях в качестве лотов выставляют драгоценности, предметы искусства или личные вещи знаменитостей, а кавээнщики из Бурятии предлагали купить… пакет с байкальским мусором. Так оригинально к проблеме загрязнения озера решили привлечь внимание веселые и находчивые. Акцию назвали «Мусор из головы».

- Друзья, давайте вместе сохраним Байкал чистым, - обратился к подписчикам в соцсетях лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов. - У нас на примете есть с десяток проблемных территорий на озере. Мы набрали несколько отрядов волонтеров, которые выйдут на уборку. Но для этого нужны элементарные вещи - мешки для сбора раздельного мусора, перчатки, машины, на которых сможем вывезти отходы, а также средства на аренду автобуса, который доставит до места уборки и обратно. Поэтому мы и решили организовать аукцион.

Первым счастливым обладателем необычного лота стал владелец стоматологических клиник Алексей Пинтаев. Он отдал за байкальский мусор 10 тысяч рублей. Причем авансом – свой лот получит позже, когда кавээнщики проведут уборку в Кабанском районе Бурятии. Почти как у Ильфа и Петрова: «Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья».

- На аукционе выручили всего 54 тысячи рублей. Для первого раза неплохо, хотя на свадьбах порой кусок торта дороже продают, - пошутил Чингис.

Еще одна идея акции «Мусор из головы» - призвать отдыхающих на Байкале убирать за собой. Кавээнщиков поддержали знаменитости. Сначала актер Владимир Селиванов Вован из сериала «Реальные пацаны» в видеообращении призвал туристов не мусорить на Байкале. А потом подключился и известный телеведущий Азамат Мусагалиев.

- Увозить мусор с Байкала - это вполне логично: покайфовали и убрали за собой. Это самая правильная инициатива. Чистый Байкал – чистый кайф, - сказал Азамат в видео и показал палец вверх.

Акция продолжается. Кэвээнщики предлагают сфотографировать и опубликовать в Сети видеоролики с хэштегами #МусорИзГоловы #заберимусорсобой, чтобы и другие последовали хорошему примеру. В планах еще запустить вирусные ролики и даже комикс.