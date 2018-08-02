«Я сидел в яме, это было адом!»: бизнесмен из Бурятии вернулся на родину после заключения в китайской тюрьме

2 Авг. 10:37 2018-08-03T06:20:44+03:00

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Охотник и успешный бизнесмен из Баунтовского эвенкийского района Бурятии, владеющий крупным промысловым предприятием, в 2013 году попался с ценным товаром. Мужчина приехал в Китай с дериватами – органами животных. Задержали его с почти килограммом струи кабарги, (секрет мускусной железы, - прим. авт.). В Китае мускус, как известно, очень ценится. В восточной медицине считается, что он снимает воспалительные процессы и помогает при опухолях. Однако вывозить струи кабарги без специального разрешения запрещено. Кабарга является объектом СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В России за это можно сесть за решетку лет на семь, в Китае, как оказалось, на 4 года 8 месяцев, если повезет.

- Мужчину задержали правоохранители в Китае, - рассказали «КП» в Пограничном управлении ФСБ по Забайкальскому краю. – Эксперты оценили партию в 100 тысяч юаней и действия россиянина квалифицировали как контрабанду даже несмотря на то, что органы животных были завезены из другой страны.

Так, российский бизнесмен стал отбывать наказание в Поднебесной. Сначала в СИЗО, затем в колонии в городе Хух-Хото. На родине его ждала семья – жена и дети. Супруга на время отсутствия мужа переняла его дела и возглавила компанию. Почти пять лет с ним практически не было никакой связи и вот, наконец, бизнесмен пересек границу. Первыми с ним пообщались пограничники.

- Вернувшись на Родину, россиянин заявил, что испытав все прелести пребывания в иностранном исправительном учреждении, желания вновь посетить Китай и уж тем более, заниматься контрабандой, не испытывает, - пояснили пограничники.

Более того, мужчина сказал, что условия содержания в китайской тюрьме намного жестче.

- Я сидел в яме, - обмолвился бизнесмен.

«Комсомолке» удалось его разыскать, однако подробно рассказывать о тяготах тюремной жизни в Поднебесной он и его семья категорически отказались. Горе-охотник вернулся в родное село.