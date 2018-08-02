«Это не открытый, а закрытый перелом!» : иркутянка два месяца провела в гипсе с травмой, которой…не было

2 Авг. 13:20 2018-08-03T06:20:44+03:00

Сто тысяч рублей заплатит больница из Бурятии за диагностированный перелом, которого не было. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Сто тысяч рублей морального вреда заплатили врачи из бурятской больницы за то, что по их милости пациентка два месяца была прикована к постели [аудио]

Изменить размер текста: A A

Бывают истории медицинских ошибок почти анекдотические. В самом деле – «заковали» медики из больницы в Бурятии девушку из Иркутска справа в гипс от груди до щиколотки, рассказали про опасный перелом. А потом оказалось – ошиблись. Травмы не было. Счастливый исход? Еще бы! Только вот самой пострадавшей, 25-летней Ольге Ковандиной, не до смеха.

-Пришлось ведь немало пережить, - говорит она. – Причем, не пойди я в больницу, к врачам, не было бы таких мучений. Полежала бы дома, поделала компрессы и на второй день забыла о падении с лестницы. А тут - два месяца прикована к постели. Одни поездки на продление больничного чего стоили. А реабилитация после того, как гипс наконец сняли? !

Началась эта история с того, что молодой юрист из Иркутска приехала в гости к родным в бурятский райцентр - Селенгинск. А получив травму, как все нормальные люди, обратилась в больницу.

-Но хирурга или травматолога там не было, - рассказывает она. –Была медсестра, вот она-то и сделала рентгеновский снимок. А потом сфотографировала его и отправила по интернету.

Возможно, доктор, который его смотрел, перепутал снимки. Но диагноз, который поставили Ольге, впечатляет.

- В медицинском учреждении ей поставили диагноз: «закрытый косой незавершенный перелом правой бедренной кости без смещения отломков» и заковали в гипсовую повязку от груди до щиколотки правой ноги, - цитируют материалы дела в Службе судебных приставов Бурятии. - В таком беспомощном положении она провела два месяца, лишенная возможности ходить и сидеть, а также пользоваться средствами индивидуальной гигиены.

Надо было как-то спасаться из такого медицинского «заточения» и Ольга нашла выход.

-Нога у меня опухла, ее постоянно ломило из-за гипса, и я поняла, что дальше нечего ждать, - рассказывает она. - Я выкупила полностью все купе в поезде на Иркутск, там есть специалисты, помогут, спасут. Но первый же врач развел руками – помогать нечем, рентген показал …отсутствие перелома. А вот после гипса надо восстанавливаться. Неужели такое возможно? Ольга решила все перепроверить.

-Она вынуждена была обратиться в Научный центр хирургии и травматологии, но и там пациентке подтвердили, что кости у нее ровные, без изменения структуры, -рассказали в Службе судебных приставов. - Однако из-за длительного нахождения в гипсовой повязке в обездвиженном состоянии у нее развилась «настоящая болезнь» - комбинированная контрактура коленного сустава.

«Залеченная» врачами пациентка обратилась в суд. Медицинская экспертиза подтвердила, что ей изначально поставили неверный диагноз и, соответственно, назначили неправильное лечение. Медики долго отказывались исполнять решение суда, пришлось действовать через судебных приставов. Они взыскали с районной больницы 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу Ольги Ковандиной.