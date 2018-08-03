Прогноз погоды в Иркутске 3 августа: вечером возможен дождь

СЕГОДНЯ 03:05 2018-08-03T07:11:49+03:00

Погода на 3 августа в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске в пятницу, 3 августа, ожидается без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с. Вечером пройдет небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью составит +13… +15 градусов, днем воздух прогреется до +25… +27 градусов.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды. Местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, днем северо-западный ветер 14-19 м/с

В регионе температура воздуха ночью составит +11… +16 градусов, при прояснении +5… +10 градусов, днем +23… +28 градусов, местами +14… +19 градусов.

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