Идеальное место отдыха - Таиланд

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-03T13:50:49+03:00

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У российских туристов огромной популярностью пользуются туры в Таиланд. Сравнительно недавно эта страна казалась недостижимой экзотикой, а сегодня - одно из наиболее востребованных туристических направлений. Сейчас цена путевки в Таиланд стала вполне доступной для подавляющего большинства путешественников. Огромная популярность направления объясняется довольно легко, ведь это действительно практически идеальное место для отдыха! Большое количество отдыхающих интересуют туры в Таиланд из Иркутска.

Фото:«Слетать.ру» - Иркутск

Если вы хотите хорошо провести отпуск, отдохнуть и набраться новых впечатлений, то отличным выбором для этого станет путевка в Таиланд. Эта страна предлагает многогранный отдых, поэтому отлично подойдет для человека с любыми вкусами и предпочтениями. Здесь сочетаются прекрасные возможности для пляжного отдыха, экстремального спорта, экологического туризма и бурных развлечений.

Фото:«Слетать.ру» - Иркутск

Таиланд оставит неизгладимое впечатление от неповторимого местного колорита, кухни и радушия местных жителей, а также множества экзотических достопримечательностей. Отдельно стоит выделить знаменитый на весь мир тайский массаж. И, наконец, это отличное место для шопинга: на память об отдыхе в этой стране у вас останется масса удачных и интересных покупок. Самыми популярными туристическими регионам здесь являются Паттайя, Пхукет, Бангкок, Самуи.

Фото:«Слетать.ру» - Иркутск

Для любителей пляжного отдыха оптимальным временем посещения Таиланда «все включено» является период с ноября по февраль. Песчаные пляжи в обрамлении живописных пальм хорошо ухожены и благоустроены. Все это создает прекрасную атмосферу как для спокойного отдыха, так и для активного. Сегодня Таиланд привлекает тысячи поклонников дайвинга, виндсерфинга и других экстремальных водных видов спорта.

Фото:«Слетать.ру» - Иркутск

Заказав тур в Таиланд из Иркутска в 2018 году, вы сможете получить массу новых впечатлений. Курорты страны знамениты своей бурной ночной жизнью и предлагают развлечения на любой вкус. Особенно знаменитой в этом плане является Паттайя. Национальная кухня вобрала в себя традиции практически всей Восточной Азии, поэтому способна впечатлить и удивить даже самого взыскательного гурмана.

Фото:«Слетать.ру» - Иркутск

Огромный интерес представляют разнообразные достопримечательности Таиланда. Здесь вы увидите прекрасные статуи Будды, древние города и храмы, роскошные дворцы с очень самобытной архитектурой. Страна впечатляет большим количеством национальных парков, заповедников и роскошных садов. Также сможете насладиться прекрасными видами, покататься на слонах, посетить крокодиловые фермы и массу других интересных мест. В целом яркие воспоминания о поездке в Таиланд гарантированы каждому туристу.

Фото:«Слетать.ру» - Иркутск

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Фото:«Слетать.ру» - Иркутск

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