«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Самый спортивный иркутянин»

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-03T13:38:27+03:00

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Настоящие гонки, как на финишной прямой трассы Формулы-1 - развернулись во время совместного конкурса «Комсомольской правды» и администрации города «Самый спортивный иркутянин». Предугадать не то что победителя, но даже тройку призеров было трудно с самого начала голосования.

Напомним, в нашем спортивном состязании звания, разряды и другие достижения участников были не важны. Любители здорового образа жизни просто отправляли нам свои яркие фото с тренировок и рассказывали, почему выбрали тот или иной вид спорта.

При этом список участников получился разнообразным: за призы боролись любители хоккея, футбола, бега, велосипедных гонок, фитнеса. Ну а победителем, как и положено, в честной борьбе стал 19-летний иркутянин Арсений Габов, который выступает за паралимпийскую сборную Иркутска по толканию ядра. Он всего на 119 голосов опередил Марину Балышеву - любительницу активного образа жизни, которая, кажется, перепробовала в своей спортивной жизни все: коньки, лыжи, велосипед, горный туризм, а последние 4 года серьезно увлеклась ездовым спортом.

Ну а на третью ступеньку пьедестала буквально на финише голосования запрыгнул фанат трейлраннинга (бега по природному рельефу) и организатор соревнований «Ангарский трейл» Илья Киселев, который кстати, самым первым подал заявку на участие. Все трое призеров получили главные призы - месячные абонементы в иркутский фитнес-клуб «Эволюция», а также коллекцию книг и дисков от «Комсомольской правды».

- Отличные призы, то, что надо любителям спорта, - говорят наши победители. - Советуем всем горожанам вставать с диванов, записываться в спортзалы, а также вести здоровый и активный образ жизни.