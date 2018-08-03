Из-за сломанного шлагбаума на улицу Урицкого в Иркутске снова стали заезжать автомобили

3 Авг. 14:29 2018-08-03T14:34:31+03:00

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Долгие годы шла борьба за то, чтобы улицу Урицкого в Иркутске сделать исключительно пешеходной. Случилось это в 2012-м, когда ее признали объектом культурного наследия. На въездах поставили столбики и шлагбаумы. Предприниматели вздыхали с грустью, ведь для них это обернулось трудностями с подвозом товаров. Зато пешеходы были рады: теперь не нужно было крутить головой на 360 градусов, чтобы не угодить под колеса.

Однако история на этом не закончилась. Преграду то ломали, то ремонтировали, и вот теперь ее снова нет.

- Опять сломали, - возмущаются горожане.

Конечно, иркутский Арбат, как называют в народе улицу Урицкого, не превратился в скоростную магистраль, однако некоторые автомобилисты все же пользуются ситуацией, игнорируя знак «Проезд запрещен».

- А вы знаете, что здесь нельзя парковаться? - спрашиваем мужчину за рулем микроавтобуса.

- Попался я, попался! - виновато пробурчал водитель и, надавив на газ, потихоньку уехал.

- Не видел знака! - начал уверять нас владелец припаркованной рядом легковушки. - Мне тут купить кое-что надо было. Сейчас уеду.

Прохожие внимания на нарушителей не обращают. Одно, два авто не сильно мешают. Но дурной пример, как известно, заразителен. Без шлагбаума, вероятнее всего, не сегодня-завтра машин здесь может стать больше.

- Это обязательно будет пресекаться, поскольку стоят знаки, запрещающие движение, - заверил журналистов специалист отдела коммунального хозяйства Правобережного округа администрации Иркутска Александр Осинцев. - Мы обязательно будем прорабатывать этот вопрос с органами ГИБДД.