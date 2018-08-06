Погода в Иркутске 6 августа: дождь и прохладно

СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-05T20:26:10+03:00

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Иркутяне еще в воскресенье с неудовольствием поглядывали на пасмурное небо и нависшие облака. В выходной всем хотелось летнего яркого солнца. Увы, мы его так и не увидели. Сегодняшний день в этом смысле также не сулит ничего оптимистичного. Погода в Иркутске 6 августа - пасмурно, дождь.

И Росгидрометцентр, и Центр прогнозов погоды ФОБОС солидарны: максимум тепла, который сегодня ждет горожан, это +23. А большую часть дня и вовсе +17. Ветер также добавит погоде напоминаний о приближающейся осени - днем возможны порывы до 14 м\с. Дождь вероятен весь день, хотя и с перерывами, и моросящий.

Так что - апасаемся терпением в ожидании хорошей погоды и берем с собой куртки и зонтики.