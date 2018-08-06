2018-08-06T08:24:56+03:00
Происшествия

Обман на рынке недвижимости:мошенница "продавала" в Иркутске несуществующие квартиры

Аферистке из Иркутской области дали 11 лет колонии
Ольга СЛАВИЧЕВА
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За крупное мошенничество на квартирном рынке Иркутска аферистка получила 11 лет колонии.За крупное мошенничество на квартирном рынке Иркутска аферистка получила 11 лет колонии.Фото: Александр ГЛУЗ
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Покупая жилье, надо тщательно проверять документы. Желательно с юристом. Это стоит делать всегда, прежде чем отдать продавцу задаток. Пренебрегли этим правилом клиенты мошенницы из Иркутской области, объявившей себя риэлтором. Она показывала желающими приобрести жилье в областном центре квартиры, которые ей не принадлежали, и заключала договоры купли-продажи.

Дальнейшая схема мошенничества достаточно проста. Получив задаток до официального оформления сделки, аферистка исчезала. Таким образом она насобирала с доверчивых граждан более 2,6 миллионов рублей.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Эхирит-Булагатского районного суда. -В пользу потерпевших взыскано 2 576 500 рублей.

Юристы в очередной раз напоминают покупателям: чтобы обезопасить себя, необходимо проверять юридическую чистоту квартиры, убедиться, что сделка возможна. Обязательно проверить все документы и если вы хоть в чем-то сомневаетесь, лучше отказаться и выбрать другое жилье.

А чтобы не оказаться в ловушке, которую очень часто расставляют мошенники, разработайте договор таким образом, чтобы денежные средства передавались продавцу после перерегистрации права собственности. Чаще всего жертвами нечистых на руку людей становятся пенсионеры, инвалидыи люди, которые злоупотребляют алкоголем.

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