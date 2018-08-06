2018-08-06T10:30:29+03:00
Общество

Вакансии в Иркутске: кому легче, а кому труднее найти место под солнцем

По данным агентства HeadHunter, в Иркутске много вакансий для страховщиков, врачей, аптекарей, банковских сотрудников и водителей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Вакансии в Иркутске: кому легче, а кому сложнее найти работу.Вакансии в Иркутске: кому легче, а кому сложнее найти работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Итак, что бы мы ни говорили, а профессия медика почетна и востребована во все времена. Именно врачи и фармацевты возглавляют топ самых востребованных профессий в Иркутске. На два место один претендент. В этих условиях выбирает уже человек, а то учреждение, в котором он собирается работать. Конкуренцию докторам в плане востребованности составляют страховщики.

Практически нет сложностей при устройстве на работу у представителей банковского бизнеса, специалистов по инвестициям – в этой сфере на одну вакансию в Иркутске претендует практически один специалист. В автомобильном бизнесе тоже достаточно легко найти работу, на три места приходится два места. И, кстати, эта ситуация - не только в Приангарье. По данным аналитиков в Улан-Удэ востребованны представители именно этих профессий. Правда, в топ соседней Бурятии входят еще и сотрудники пресс-служб, они требуются в различных компаниях. А у нас им найти работу сложнее.

Во всех этих случаях работодателю приходится быть уступчивее – и в отношении условий труда, и с точки зрения заработной платы – в реальности, за специалистов, особенно хорошего уровня, есть серьезная конкуренция.

А кому труднее найти такое место под солнцем, где бы и деньги хорошие платили и за каждого сотрудника боролись? В этом антирейтинге первые места занимают молодые специалисты и студенты по всем профессиям. Работодателей понять можно – свежих выпускников, не имеющих практики реальной работы, приходится учить всему – начиная от трудовой дисциплины и заканчивая азам профессии, а на подготовку каждого до практического уровня может уйти до одного года. Среди новичков на те вакансии в Иркутске, где согласны брать делающих первые шаги, огромный конкурс – 9,6 человека на место.

Что же касается конкретных сфер, то тут складывается такая ситуация: больше всего претендентов на работу в государственных структурах. О госслужбе, гарантирующей стабильность, социальные выплаты и льготы, грезят многие, в результате на одну позицию приходится 8,3 соискателя. Сложности и с подбором руководящих кадров. С одной стороны, потому, что хорошего управленца сложно найти, а с другой – потому что много тех, кто считает себя готовыми к такой работе. Поэтому конкурс здесь в пользу работодателя: 6,7 желающих на одно руководящее кресло. Непросто с поиском работы у юристов – 5 претендентов на должность, избыток бухгалтеров – больше 4 профессионалов на вакансию в Иркутске.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Елена Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО:

Когда конкурс на предложение составляет от 5 до 6 резюме, ситуация на рынке труда достаточно спокойная, но работодатель уже имеет преимущество выбора. Если же на вакансию в сфере претендуют от семи до десяти резюме кандидатов, то уже у соискателей наблюдается высокая конкуренция за рабочие места. С другой стороны, большой поток резюме усложняет подбор персонала, так как выбрать подходящего кандидата уже непросто.

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