В Ангарске двоим мужчинам пришлось доказывать, что они живы

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-06T13:16:28+03:00

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- Да вы мертвы! – заявили 57-летнему ангарчанину Игорю Сенькину в Пенсионном фонде.

- Как же это? Вот он я - стою живой и здоровый! – запротестовал мужчина.

Аргумента лучше и не придумаешь, конечно. Но и сомневаться в справке о смерти, которую сотрудница учреждения крутила в руках, тоже было непросто.

- Меня вычеркнули из списка живых 2 месяца назад, - рассказывает Игорь Сенькин. – Я бы об этом и не узнал, если б не был работающим пенсионером: занимаю должность инженера по ремонту оборудования в медсанчасти. С моей зарплаты поступали накопления в Пенсионный фонд. Вот там и задались вопросом, как мертвец может работать, нашли мой телефон, позвонили, вызвали и сообщили эту новость.

Хорошо, что Сенькин – человек несуеверный и для него бюрократическая ошибка не стала ударом. Но вот жена и дети до сих пор пребывают в шоке. Но теперь вопрос в другом: как «воскреснуть»? Мужчину отправили в ЗАГС за разъяснениями, а там дали образец заявления для подачи иска в суд. Только так, а не заклинаниями и зельями в XXI веке и можно оживить человека.

- И ведь передо мной никто даже не извинился, как будто это обычное дело, - возмущен Игорь Сенькин. - И объяснить, как возникла эта ошибка, мне не смогли. Это до сих пор остается загадкой.

Кстати, доля правды в его словах есть, ведь Игорь Сенькин не единственный, кто доказывает, что он живой: 42-летний ветеран боевых действий в Чечне Иван Антонов (фамилия и имя изменены. - Прим. ред.) потратил на это больше года и вот недавно родился заново по… решению суда.

- Я перестал получать ветеранские выплаты, - вспоминает в прошлом сапер Антонов. - Обратился в Пенсионный фонд, где мне и сказали, что по документам я мертв. Оказалось, что мой полный тезка скончался в больнице. При нем была справка из паспортного стола с данными, как у меня. Никаких родственников у мужчины не было, поэтому и посчитали, что умер я.

Всю сумму боевых выплат за год Антонову сейчас вернули, а теперь предстоит выяснить, кто был похоронен под его фамилией.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег ВЛАСЕНКО, руководитель Службы записи актов гражданского состояния Иркутской области:

Оснований для отказа регистраций смертей не было

- Государственную регистрацию смерти мы проводим на основании медицинского свидетельства, которое выдает судебно-медицинская экспертиза. В случае с Антоновым медицинское свидетельство о смерти было предоставлено Ангарским отделением судебно-медицинской экспертизы. На основании именно этого официального документа и была зарегистрирована смерть. Оснований для отказа у работников Службы записи актов гражданского состояния Иркутской области не было. А 2 августа произошел еще один подобный инцидент: к сотрудникам обратился местный житель, который на основании медицинского свидетельства о смерти числится мертвым. В связи с этими случаями будет проведена служебная проверка.