Пенсионерка-мошенница из Иркутска продает студентам несуществующие путевки в Китай

СЕГОДНЯ 05:46 2018-08-04T05:46:56+03:00

И это несмотря на то, что пожилая женщина уже была осуждена за эти же продажи

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«Осторожно, в Иркутске мошенница продает места на несуществующие зарубежные туры» - вот так начинался текст длинного поста, который распространили по всем группам в соцсетях. Написала его мать студента-второкурсника авиационного техникума. Отправить парня в Пекин на четыре дня и всего за 21 тысячу рублей предложила куратор группы, в которой он учится. Сама же преподаватель узнала о готовящейся поездке от пенсионерки, с которой разговорилась на рынке.

- Мне сказали, что якобы летит на отдых группа из студентов техникума, поэтому и цена такая низкая, - рассказывает Елена. – Но один ребенок заболел, и если не найдут быстро замену, вся группа останется в Иркутске. При этом программа пребывания в Пекине впечатляла: посещение почти всех достопримечательностей столицы Китая, плюс поездка на море. Я решила тоже ехать, тем более сопровождающие платят по сути копейки. Все звучало очень привлекательно. Для достоверности нам назвали номер рейса и дату вылета - 3 августа 2017 года. Документы пообещали отдать ближе к дате вылета.

Но время приближалось, а рейс переносился. На неделю, две, три, - этим организатор тура объясняла невозможность выдачи документов.

- Мне сразу это показалось подозрительным, - продолжает Елена. - Потребовала у этой женщины расписку о том, что передали ей деньги. На удивление она легко согласилась, вырвала из своего блокнота листочек и отдала мне со своей подписью.

Вот на этом листочке мошенница и погорела. На обратной стороне бумаги случайно остался целый список телефонов. Когда в очередной раз рейс «перенесли», Елена решила позвонить по этим номерам.

- Представляете, мой ужас, когда выяснилось – это такие же, как и мы, клиенты, которые месяцами ждут этот злополучный рейс, - возмущается иркутянка. - Тогда я и поняла, что никаких путевок на самом деле нет, нас просто кормили «завтраками». В этом списке были люди, которые с весны ожидали своей поездки в Китай! Ну, куда это годится?

- И не поверишь, что эта женщина способна на обман, с виду такая приятная, - вздыхает другая пострадавшая преподаватель одного из иркутских техникумов, Надежда Васильевна. - Я так хотела отправиться в Китай, ее предложение мне показалось заманчивым. Сейчас ругаю себя за то, что вот так легко поверила в прямом смысле слова человеку с рынка, а не отправилась покупать путевку в офис проверенной турфирмы.

Среди пострадавших педагоги техникумов и колледжей, врачи медсанчасти, пенсионеры, матери-одиночки, все не очень-то богатые люди. Они ведь, может быть, последние деньги отдали, только чтобы свозить своего ребенка за границу или самим там побывать на старости лет, а тут такой обман! Всего «неухавших» набралось 10 человек. Вместе они написали заявление в полицию. И вот в марте Ленинский районный суд вынес приговор - пенсионерка виновна, а в качестве наказание лишение свободы на 4 года условно. Кроме того, мошенница должна выплатить деньги всем пострадавшим. В общей сложности полмиллиона рублей!

- Но воз и ныне там, за дело уже взялись судебные приставы, однако денег никаких мы до сих пор не увидели, - пожимает плечами Елена. - Самое интересное не это. Буквально пару недель назад я услышала от коллеги, мол, ей сделали супервыгодное предложение - путешествие в Китай. Когда я выслушала историю, поняла - это же наша мошенница! Представляете, она даже легенду не поменяла, точно по такой же схеме действует, а люди ведь ей верят.

Тогда Елена решила написать пост в интернет, чтобы больше никто не попал в сети эти мошенницы. Когда сообщение появилось в соцсетях, объявились десятки новых пострадавших. Однако путевки тут были ни при чем.

- Эта женщина у нас в техникуме была куратором, мы ей отдавали деньги «за учебу», она говорила, что бухгалтеру платить не надо, сама все передаст, - оставила комментарий бывшая студентка колледжа. - Но оказалось, что деньги до кассы она не доносила. Под конец учебного года бухгалтеры стали звонить родителям, требовали оплату. Вот тут-то все и вскрылось. Куратор пропала, как потом выяснилось, ее «по-тихому» уволили.

Руководство колледжа решило не поднимать шум, чтобы не бросать тень на репутацию учебного заведения. А зря, как раз после тихого увольнения она и стала предлагать липовые путевки. Сейчас выйти на мошенницу не удалось. Как только в интернете появился пост, она пропала. Телефон не отвечает, нет ее и на привычном месте торговли. Может быть уже в другом месте ищет новых жертв?