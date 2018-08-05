2018-08-05T08:38:03+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 5 августа: днем будет дождь

Температура воздуха составит +22 градуса
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Погода в Иркутске на 5 августа: днем будет дождьПогода в Иркутске на 5 августа: днем будет дождьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода в Иркутске портится. Похоже, грядет дождливая неделька. Ночью 5 августа дождь был небольшим, температура воздуха опустилась до +14, +16 градусов, а днем осадки ожидаются уже умеренные. Термометры вряд ли покажут больше 22 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с с переходом на северо-западный 7-12 м/с

В других городах и селах Иркутской области обстановка за окном не лучше. Местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах утром и днем сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы. А с утра будет туман.

- Ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом в западных, южных и верхнеленских районах на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, - уточнили в иркутском УГМС прогноз по области. - Температура ночью +11,+16 градусов, при прояснении +2,+7, в северных районах +7,+12, местами +3,-2, заморозки, днем +22,+27, при облачной погоде +13,+18.

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