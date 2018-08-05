2018-08-05T08:55:50+03:00
Происшествия

Драка в Усолье-Сибирском: один из мужчин угрожал обрезом ружья

Он успел скрыться до приезда полицейских, однако ненадолго
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Драка в Усолье-Сибирском: один из мужчин угрожал обрезом ружьяДрака в Усолье-Сибирском: один из мужчин угрожал обрезом ружьяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уголовное дело о незаконном хранении оружия, которое возбудили против 35-летнего жителя Усолья-Сибирского, передано в суд. Мужчина был задержан, когда едва не пустил в ход обрез охотничьего ружья.

В начале июля 2018 года он стал участником драки на берегу Ангары. Местные жители вызвали полицию, услышав шум и крики. Стражи порядка у речки застали троих мужчин с ушибами и ссадинами. Они-то и дрались. Но был еще один, который угрожал обрезом, однако успел скрыться.

- В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемого и задержали его, и изъяв у того оружие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Известно, что подозреваемый - ранее неоднократно судимый местный житель.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Сибиряку грозит от трех о пяти лет колонии.

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