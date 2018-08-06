Томскстат: в Иркутске самые дешевые в Сибири куриные яйца, недорого обходятся рыба и молоко

6 Авг. 10:19 2018-08-07T10:28:06+03:00

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Специалисты по статистике Госкомстата в очередной раз опубликовали средние цены на основные продукты питания в областных центрах Сибири. Иркутску есть за что порадоваться. Благодаря работе расположенных в регионе производителей продуктов питания, десяток яиц нам обойдется дешевле всех в регионе. Недорого по сравнению с жителями других городов придется заплатить хозяйкам также за свежемороженую рыбу и молоко.

Перейдем к цифрам. Так, десяток куриных яиц обойдется нам с вами в среднем в 35,7 рубля за десяток. А, к примеру жителю Красноярска – в 48,3 рубля, Улан-Удэ – в 52,4 рубля. Средняя цена для большинства городов Западной Сибири – 43-44 рубля.

Экономить мы можем на молоке. С его средней ценой в 47,33 рубля за литр Иркутск входит в топ самых дешевых в Сибири, уступая только Омску, Кемерову и Барнаулу. На удивление недорого стоит в Иркутске мороженая рыба – в среднем 124,78 рубля. Еще меньше заплатят за килограмм только в соседнем Улан-Удэ -86, 2 рубля.

Конечно, многие жители Иркутска возмутятся – мол, неправда, только вчера был в ближайшем супермаркете и там все много дороже. Однако тут надо иметь в виду – чтобы сэкономить, придется потратить время, зайти в выходной в павильоны и магазины, расположенные на рыночках, например.

Кстати, еще полгода назад продуктовая ситуация в Сибири была совсем другой. В конце января 2018 года, по данным того же Томсктата, в Иркутске стоимость и яиц ( 58,22 рубля за десяток), и молока ( 51,66 рубля за литр) была одной из самых высоких в Сибири.

Другое дело - сметана. Она и сейчас самая дорогая в Сибири - в среднем 257, 23 рубля. Зимой она стоила примерно столько же - 251,96 рубля и также была в перечне самых дорогих по региону.