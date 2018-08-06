2018-08-07T10:28:06+03:00
Экономика

Томскстат: в Иркутске самые дешевые в Сибири куриные яйца, недорого обходятся рыба и молоко

В списке самых недоступных по стоимости оказалась сметана
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
В Иркутске дороже всего обходится десяток яиц.В Иркутске дороже всего обходится десяток яиц.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Специалисты по статистике Госкомстата в очередной раз опубликовали средние цены на основные продукты питания в областных центрах Сибири. Иркутску есть за что порадоваться. Благодаря работе расположенных в регионе производителей продуктов питания, десяток яиц нам обойдется дешевле всех в регионе. Недорого по сравнению с жителями других городов придется заплатить хозяйкам также за свежемороженую рыбу и молоко.

Перейдем к цифрам. Так, десяток куриных яиц обойдется нам с вами в среднем в 35,7 рубля за десяток. А, к примеру жителю Красноярска – в 48,3 рубля, Улан-Удэ – в 52,4 рубля. Средняя цена для большинства городов Западной Сибири – 43-44 рубля.

Экономить мы можем на молоке. С его средней ценой в 47,33 рубля за литр Иркутск входит в топ самых дешевых в Сибири, уступая только Омску, Кемерову и Барнаулу. На удивление недорого стоит в Иркутске мороженая рыба – в среднем 124,78 рубля. Еще меньше заплатят за килограмм только в соседнем Улан-Удэ -86, 2 рубля.

Конечно, многие жители Иркутска возмутятся – мол, неправда, только вчера был в ближайшем супермаркете и там все много дороже. Однако тут надо иметь в виду – чтобы сэкономить, придется потратить время, зайти в выходной в павильоны и магазины, расположенные на рыночках, например.

Кстати, еще полгода назад продуктовая ситуация в Сибири была совсем другой. В конце января 2018 года, по данным того же Томсктата, в Иркутске стоимость и яиц ( 58,22 рубля за десяток), и молока ( 51,66 рубля за литр) была одной из самых высоких в Сибири.

Другое дело - сметана. Она и сейчас самая дорогая в Сибири - в среднем 257, 23 рубля. Зимой она стоила примерно столько же - 251,96 рубля и также была в перечне самых дорогих по региону.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крупный пожар произошел в здании речного вокзала в Усть-Куте
В Иркутской области рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть
Мать-кукушка из Иркутской области, которая бросила свою дочь и не платила алименты, 8 месяцев проведет в колонии
Под Братском разыскивается женщина, которая пошла в тайгу за грибами
Двух пропавших детей разыскали в Братском районе
Медведь смертельно ранил мужчину на севере Иркутской области
На улице Декабрьских событий в Иркутске появится велодорожка
1,7 миллиона за сеансы астрологии:такова цена, которую заплатила сибирячка за обещание решить ее проблемы
Более 30 миллионов рублей пенсионных накоплений получили после смерти родственников жители Иркутской области
В Иркутск прибыла делегация из Саксонии-Ангальт (ФРГ)
Неделю астрономии проведет в Усть-Куте передвижной планетарий
ДТП на 35 км. автодороги Р-258 «Байкал» в Иркутской области: погиб мотоциклист на Yamaha
Седьмого августа на штрафстоянке в иркутском микрорайоне Жилкино откроется выставка разбитых автомобилей
Семейные разборки: в Тайшете брат вернул сестре 730 тысяч рублей только после ареста счета
Дальнобойщик из Татарстана на автомашине «Scania» врезался в полицейский автомобиль в Бурятии
НБКИ: Иркутяне и жители Бурятии стали реже оформлять кредитные карты
За неделю в Иркутске подешевели овощи, а подорожал сахар
Житель Улан-Удэ погиб на заработках в Южной Корее
ДТП под Иркутском: мотоциклист разбился насмерть
Пожар в Черемхове: ночью 5 августа сгорел дом
В Иркутской области потушили все лесные пожары
Усольчанку, которая нашла телефон, будут судить за кражу
Сибирячку могут оштрафовать на полмиллиона рублей за прописку в своей квартире иностранки
За дебош в отделе полиции братчанке придется отработать 160 часов
В Бурятии женщина убила друга во время похода за грибами
Иркутян приглашают на фестиваль уличного кино 11 августа
Иркутский театр кукол готовит мировую премьеру по пьесе Вампилова «Утиная охота»