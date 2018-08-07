Спасатели три дня добирались до спортсменов, которые застряли во время сплава в тайге в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-07T11:16:55+03:00

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Еще 17 июля восемь профессиональных спортсменов отправились на реку Укучикта, что на самом севере Бурятии, чтобы совершить сплав. Так шесть мужчин и две женщины готовились к соревнованиям. Свой поход они зарегистрировали. Однако спустя две недели они связались со спасателями и сообщили, что нуждаются в помощи.

Дело в том, что из-за проливных дождей горная речка поднялась и пороги стали непроходимыми. С собой у спортсменов было два катамарана и сплавиться на них было невозможно. Как выбираться из тайги? Берега речушки – тайга, без троп. Только до устья реки – 120 километров, а потом еще 60 км до ближайшего поселка Магистральный.

Провизии с собой у спортсменов оставалось всего на два дня.

Так, группа продолжала движение вдоль берега пешком, преодолевая крутые каменистые спуски, навстречу им выдвинулись спасатели на аэролодках.

- Два дня по большой воде мы продвигались на аэролодках вверх по течению реки Нижняя Миня до устья реки Укучикты, - рассказал заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отрыда МЧС России Евгений Зинов. - 120 километров вверх по течению мы преодолели за 7 часов, и 2 августа прибыли к устью Укучикты. На следующий день пешком двинулись навстречу туристам. В полдень 3 августа мы встретились. Пострадавших накормили и помогли добраться до аэролодок. Катамараны сопровождали вдоль берега. Еще два дня занял путь в поселок Магистральный Казачинско-Ленского района.

Спасатели говорят, что подъем воды в горных реках – характерное явление. К нему необходимо быть готовым, планируя сплав. Лучше заранее ознакомиться с прогнозом погоды в верховьях рек, запастись большим количеством продуктов и спутниковой связью.