Сергей Сокол: Ростех активно участвует в развитии здравоохранения

СЕГОДНЯ 12:08 2018-08-07T13:22:44+03:00

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Медики-волонтеры - студенты ИГМУ работают даже в летние каникулы. Накануне на встрече с заместителем министра здравоохранения России Олегом Салагаем, советником генерального директора госкорпорации Ростех Сергеем Соколом и представителями правительства Иркутской области они рассказали об уже реализованных и планируемых проектах.

Дарья Бочкар, координатор Иркутского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», сообщила, что в Приангарье организация начала работу сравнительно недавно - в ноябре 2018 года. Однако сейчас в ее составе уже более 300 участников и к ним продолжают присоединяться новые, в основном студенты ИГМУ и учащиеся медицинских колледжей.

За время своей деятельности волонтеры-медики региона провели в Иркутской области ряд всероссийских мероприятий, в том числе акцию «Будь здоров», в которой приняли участие более 800 человек.

Также они сопровождали «Бессмертный полк», работали на международном фестивале «Алтаргана» и на молодежном форуме «Байкал». Студенты участвуют в реализации проектов «Здоровая территория», «Команда первой помощи», «Вместе против рака» и других.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай напомнил слова главы минздрава о том, что волонтерство - это прививка от равнодушия.

- Неравнодушие - главное качество врача. То, что это движение набирает обороты и волонтеры-медики помогают людям, конечно, большое благо. Сегодня в нашей стране работает более 14 тыс. таких добровольцев. Если посчитать количество людей, которым они оказали помощь, то оно уже измеряется несколькими миллионами.

Советник генерального директора Ростеха Сергей Сокол отметил, что госкорпорация активно участвует в развитии здравоохранения. Речь идет об оснащении больниц современным оборудованием, а также об организации работы санавиации и мобильных медицинских пунктов на базе КамАЗов в труднодоступных территориях.

- Мы производим современную медицинскую аппаратуру и стремимся к тому, чтобы в отечественном здравоохранении использовались передовые технологии, - подчеркнул Сергей Сокол. - Также мы поддерживаем волонтерское движение. Среди сотрудников Ростеха есть доноры крови. Президент России Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца, подчеркнув, что это будет год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России.