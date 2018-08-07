Иркутский фотограф, рискуя жизнью, снял на видео случайную встречу с медведем

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-07T13:22:45+03:00

Евгений Доманов чудом смог отпугнуть хищника, когда тот побежал в его сторону [видео]

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В Интернете появилось видео с медведем, который забрел в лагерь, разбитый во время экспедиция «Океан Байкал 2018». Автором красивых кадров стал иркутский фотограф Евгений Доманов. Причем сделал он их, рискуя собственной жизнью.

На обсуждаемом теперь ролике можно разглядеть, как медведь исследует территорию человеческого лагеря, бродит вокруг импровизированных столов и скамеек из бревен, подходит к костру, затем уходит прочь вдоль берега озера Фролиха, но решает задержаться. Вдруг разворачивается, раздается дикий рык, и медведь бежит на Евгения Доманова…

«Молодой медведь - самый опасный, - позже написал он на своей страничке в соцсетях. - Не боится огня, людей, резких звуков, выстрелов. Единственное, что его остановило - поднятые вверх руки с фотоаппаратурой. Но эксперты говорят, что такой прием работает лишь в половине случаев. Иногда медведь может расценить такие действия как агрессию и напасть».

К счастью, фотографу удалось отпугнуть зверя, который все-таки убежал в лес. А вот для охотника с севера Иркутской области встреча с медведем 3 августа закончилась трагично. Косолапый смертельно ранил мужчину. Сельчане нашли тело погибшего лишь спустя несколько дней.