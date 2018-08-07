2018-08-07T13:22:45+03:00
Дом. Семья

Иркутский фотограф, рискуя жизнью, снял на видео случайную встречу с медведем

Евгений Доманов чудом смог отпугнуть хищника, когда тот побежал в его сторону [видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Иркутский фотограф, рискуя жизнью, снял на видео случайную встречу с медведем. Фото: Евгений ДомановИркутский фотограф, рискуя жизнью, снял на видео случайную встречу с медведем. Фото: Евгений Доманов
Изменить размер текста:

В Интернете появилось видео с медведем, который забрел в лагерь, разбитый во время экспедиция «Океан Байкал 2018». Автором красивых кадров стал иркутский фотограф Евгений Доманов. Причем сделал он их, рискуя собственной жизнью.

На обсуждаемом теперь ролике можно разглядеть, как медведь исследует территорию человеческого лагеря, бродит вокруг импровизированных столов и скамеек из бревен, подходит к костру, затем уходит прочь вдоль берега озера Фролиха, но решает задержаться. Вдруг разворачивается, раздается дикий рык, и медведь бежит на Евгения Доманова…

«Молодой медведь - самый опасный, - позже написал он на своей страничке в соцсетях. - Не боится огня, людей, резких звуков, выстрелов. Единственное, что его остановило - поднятые вверх руки с фотоаппаратурой. Но эксперты говорят, что такой прием работает лишь в половине случаев. Иногда медведь может расценить такие действия как агрессию и напасть».

К счастью, фотографу удалось отпугнуть зверя, который все-таки убежал в лес. А вот для охотника с севера Иркутской области встреча с медведем 3 августа закончилась трагично. Косолапый смертельно ранил мужчину. Сельчане нашли тело погибшего лишь спустя несколько дней.

Иркутский фотограф, рискуя жизнью, снял на видео случайную встречу с медведем.Автор: Евгений Доманов

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Казанец спас от смерти львицу и готов сменить место жительства, чтобы оставить ее у себя
Детское увлечение диснеевским мультфильмом «Король лев» довело до желания завести хищного питомца, с которым мужчина разъезжает по городу в машине. Оказалось, это недешевое удовольствие [фото, видео]
Новости 24
Иркутск стал лучшим городом для проживания в Сибири
Дерево упало на автомобиль: усольчанка через суд заставила заплатить коммунальщиков
Жителя Иркутска сбил пассажирский поезд в Забайкальском крае
Администрация Центрального рынка оперативно реагирует на обращения предпринимателей
Женщина пропала без вести в день ВДВ в Братске
Скидки и подарки от партнеров "КП": ищите в номере ежедневной газеты купоны на скидки
Крупный пожар произошел в здании речного вокзала в Усть-Куте
В Иркутской области рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть
Мать-кукушка из Иркутской области, которая бросила свою дочь и не платила алименты, 8 месяцев проведет в колонии
Под Братском разыскивается женщина, которая пошла в тайгу за грибами
Двух пропавших детей разыскали в Братском районе
Медведь смертельно ранил мужчину на севере Иркутской области
На улице Декабрьских событий в Иркутске появится велодорожка