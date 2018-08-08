Прогноз погоды в Иркутске на 8 августа: днем без осадков

СЕГОДНЯ 03:01 2018-08-08T05:18:28+03:00

Погода в Иркутске на 8 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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После двух дождливых дней в Иркутске установится вполне комфортная погода. Без осадков, утром туман, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью составит +9… +11 градусов, днем столбик термометра покажет +23… +25 градусов.

По области в среду, 8 августа, ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью составит +8… +13 градусов, при прояснении +2… +7, в северных районах местами +3… -2, заморозки.

Днем в регионе термометр покажет +21… +26 градусов, местами +15… +20 градусов.

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